Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βομβάρδισαν ξενοδοχείο που χρησιμοποιούσε ως βάση η ιδιωτική στρατιωτικής εταιρείας Wagner, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά μέλη της. Αυτό δήλωσε χθες, Κυριακή (11.12.2022) Σερχίι Χαϊντάι, ο Oυκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Μεγάλο μέρος της περιφέρειας Λουγκάνσκ της Ουκρανίας ελέγχεται από τους φιλορώσους και τον ρωσικό στρατό. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης του, ο Σερχίι Χαϊντάι δήλωσε ότι το πλήγμα σε ξενοδοχείο των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε ξενοδοχείου που χρησιμοποιούσε η Wagner στην πόλη Καντιίβκα έγινε το περασμένο Σάββατο (10.12.2022).

«Τεράστιος αριθμός εξ όσων βρίσκονταν εκεί σκοτώθηκαν», είπε o Oυκρανός αξιωματούχος. O Σερχίι Χαϊντάι δεν έδωσε συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων, όμως τόνισε πως όσοι τραυματίστηκαν θα διατρέξουν κίνδυνο.

«Είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον το 50% από όσους μπόρεσαν να επιζήσουν θα πεθάνουν προτού τους προσφερθεί ιατρική περίθαλψη», ανέφερε, διότι ο ιατρικός εξοπλισμός στην περιοχή έχει «κλαπεί».

Φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media, ιδίως στην πλατφόρμα Telegram, εικονίζουν το κτίριο να έχει μετατραπεί σε συντρίμμια.

Looks like the strike on the Wagner Group HQ in Kadiivka resulted in dozens of Russian fatalities.



HIMARS was probably used to strike the hotel which served as a command center for the Wagner soldiers operating near Bakhmut. pic.twitter.com/UNFR6U79RF