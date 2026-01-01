Κόσμος

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την Κύπρο στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με μήνυμα στα ελληνικά

«Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / REUTERS

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχήθηκε στην Κύπρο με μήνυμα στα ελληνικά για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο μήνυμά της υπογράμμισε πως η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μία κομβική στιγμή για την Ένωση κι επομένως «η εστίαση στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικότερη».

Το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν αναφέρει: «Καλωσόρισες Κυπριακή προεδρία. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη.

Επομένως, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης είναι πολύ σημαντική.

Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

