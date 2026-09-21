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Η Paramount σε διακανονισμό με 12 πολιτείες των ΗΠΑ και ένα βήμα πιο κοντά σε συγχώνευση με την Warner Bros έναντι 110 δισ. δολαρίων

Ένας διακανονισμός με τις πολιτείες θα βοηθήσει την Paramount να αποφύγει μια «χρονική χρέωση» 7 εκ. δολαρίων την ημέρα που οφείλει στους μετόχους της WBD για κάθε ημέρα που η συμφωνία δεν ολοκληρώνεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου
Warner Bros
REUTERS/Daniel Cole/File Photo
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Η Paramount Skydance κατέληξε σε συμβιβασμό σε μια αγωγή με δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ, εξαλείφοντας ένα σημαντικό εμπόδιο για τη συγχώνευσή της, αξίας 110 δισ. δολαρίων, με την Warner Bros Discovery.

Η συμφωνία αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο στην προτεινόμενη συμφωνία – η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, αφού η Paramount νίκησε μια προσφορά από το Netflix. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο δήλωσε στο Reuters, η συμφωνία περιλαμβάνει ανεξάρτητες συντακτικές επιτροπές για τα δίκτυα CNN και CBS – καθώς η συγχώνευση με την Warner Bros θα φέρει το αντίπαλο ειδησεογραφικό πρακτορείο υπό την ίδια ιδιοκτησία.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Rob Bonta, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αξιωματούχοι της πολιτείας συμφώνησαν στους όρους, αφού εξασφάλισαν δεσμεύσεις για την προστασία του ανταγωνισμού στους τομείς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

Ωστόσο, «ο συμβιβασμός δεν αποτελεί ψήφο υποστήριξης για αυτή τη συγχώνευση», είπε ο Bonta. «Δεν αποτελεί έγκριση της ευρύτερης συγχώνευσης.»

Ο Ντέιβιντ Έλισον, επικεφαλής της εταιρείας, έχει απειλήσει να μεταφέρει τις δραστηριότητες του στούντιο εκτός Καλιφόρνιας. Ο διακανονισμός θα συμβάλει στην τόνωση της κινηματογραφικής παραγωγής στις ΗΠΑ, ανέφερε ο Μπόντα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Paramount πρέπει να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες κάθε χρόνο, πρόσθεσε.

Σε δήλωσή του, ο Ντέιβιντ Έλισον, Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, χαιρέτισε τον διακανονισμό, λέγοντας: «Ο κοινός μας στόχος ήταν ένα αποτέλεσμα που θα εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και — το πιο σημαντικό — τη δημιουργική κοινότητα, η οποία είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την τέχνη της οπτικής αφήγησης.»

«Έχοντας πλέον αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των Γενικών Εισαγγελέων των πολιτειών και της WGA, έχουμε πλήρη έγκριση για αυτή τη συγχώνευση και ανυπομονούμε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτές τις δεσμεύσεις», είπε, αναφερόμενος στο συνδικάτο Writers Guild of America.

Ενώ οι ρυθμιστικές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ ενέκριναν τη συμφωνία για την απορρόφηση της Paramount από την Warner Bros. Discovery (WBD), ένας συνασπισμός 12 γενικών εισαγγελέων πολιτειών υπέβαλε αγωγή τον Ιούλιο για να εμποδίσει τη συγχώνευση.

Με επικεφαλής τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνια, οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι η συγχώνευση – που αποσκοπούσε κυρίως στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου ανταγωνιστή σε σχέση με το Netflix – θα αποδυνάμωνε σημαντικά τον ανταγωνισμό στην αγορά των ΗΠΑ, αυξάνοντας τις τιμές για τους καταναλωτές και κοστίζοντας θέσεις εργασίας.

Ένας διακανονισμός με τις πολιτείες θα βοηθήσει την Paramount να αποφύγει μια «χρονική χρέωση» 7 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα που οφείλει στους μετόχους της WBD για κάθε ημέρα που η συμφωνία δεν ολοκληρώνεται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.

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