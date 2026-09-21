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«Ατσάλινα φτερά»: Η προκλητική άσκηση της Τουρκίας με οπλισμένα F-16 νότια της Κύπρου

Η άσκηση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, έγινε «για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας στη Μεσόγειο»
Τουρκική άσκηση, νότια Κύπρος, f-16
(Πηγή φωτογραφίας: video grab)
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Μια προκλητική εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο «Ατσάλινα Φτερά» πραγματοποίησε η τουρκική Πολεμική Αεροπορία νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης. Όπως ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (21.09.2026), το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο δημοσίευσε και σχετικό οπτικό υλικό, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν από διαφορετικές αεροπορικές βάσεις και πραγματοποίησαν «εκτεταμένη εκπαιδευτική πτήση» νότια του νησιού και στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου.

«Τα ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου», αναφέρει η ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση νότια της Κύπρου, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητες της Τουρκίας συνεχίζονται «με αποφασιστικότητα» με στόχο «την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο», την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και τη διατήρηση της ετοιμότητας των μονάδων σε υψηλό επίπεδο.

Στην άσκηση συμμετείχαν και ένα αεροσκάφος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου E-7T, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135R και το ένα ελικόπτερο T-70.

Η αεροπορική δραστηριότητα συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της τουρκικής άσκησης «Denizkurdu-I/2026» (Θαλασσόλυκος), η οποία πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

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