Ποιες είναι οι δημοσιογράφοι που απέκλεισε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο – CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου

Σε μια κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS NOW και Politico, τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα – CBS, ABC, NBC και Fox – αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου,.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή πρωτοβουλία από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία και έρχεται σε συνέχεια της απόφασής του να εμποδίσει την πρόσβαση σε δημοσιογράφους από το CNN, το MS Now και το Politico.

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«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας», δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει, γνωστό στα αγγλικά ως “pool”.

«Είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησεογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του», δήλωσαν επίσης σε ανακοίνωσή τους τα πέντε αυτά δίκτυα.

Αποστολή αυτού του “pool” είναι να κινηματογραφεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να διανέμει το υλικό που προκύπτει, ακολουθώντας ένα σύστημα εναλλαγής μεταξύ αυτών των πέντε, κατά τα άλλα ανταγωνιστικών δικτύων.

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Ένα παρόμοιο σύστημα υπάρχει για δημοσιογράφους έντυπου Τύπου, για τα πρακτορεία ειδήσεων και τους φωτορεπόρτερ.

Η συμμετοχή στο “pool” εγγυάται προνομιακή πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τα μέσα ενημέρωσης που συμμετέχουν σε αυτό συμφωνούν, σε αντάλλαγμα, να κοινοποιούν το υλικό, τις δηλώσεις και τις παρατηρήσεις που συλλέγουν.

Το CNN υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ως “pool” σήμερα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, από Δευτέρα έως Τετάρτη, για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico μήνυσαν τον Τραμπ για την απαγόρευση αυτή που τους επέβαλλε, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση παραβιάζει τα δικαιώματά τους –βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ– να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κλιμάκωσε περαιτέρω σήμερα τη ρητορική του, κατηγορώντας μερίδα του Τύπου ότι αποτελεί «απειλή για την εθνική ασφάλεια» και συγκρίνοντάς την με «καρκίνο».

Ποιες είναι οι τρεις δημοσιογράφοι που αποκλείστηκαν

Η Ακάιλα Γκάρντνερ είναι ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το MS NOW. Στο βιογραφικό της, έχει το Bloomberg News όπου κάλυπτε ρεπορτάζ για την κυβέρνηση Τραμπ αλλά και την κυβέρνηση Μπάιντεν.

H Akayla Gardner – REUTERS / Annabelle Gordon

Είχε προκαλέσει συζητήσεις για τις ερωτήσεις της προς τον Τραμπ, μία από τις οποίες ήταν για το κόστος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Η Μπέτσι Κλάιν είναι μία έμπειρη δημοσιογράφος του CNN που εδώ και πολλά χρόνια καλύπτει θέματα του Λευκού Οίκου. Επίσης, έχει κάνει ρεπορτάζ επί κυβερνήσεων Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ (1η θητεία) και Τζο Μπάιντεν, ενώ έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα της αμερικανικής εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής.

H Betsy Klein – REUTERS / Anna Rose Layden

Όταν η έμπειρη δημοσιογράφος βγήκε στο δρόμο σε απευθείας μετάδοση λέγοντας ότι της είχαν κατασχέσει το δημοσιογραφικό πάσο, ένας περαστικός τη διέκοψε λέγοντας: «Πες την αλήθεια! Αν πεις την αλήθεια, δεν θα σε ανακαλέσουν. Πες την αλήθεια!».

Η Σαϊέν Χάσλετ είναι ρεπόρτερ του Politico για θέματα Λευκού Οίκου ενώ καλύπτει και θέματα υγείας και τεχνολογίας. Πριν πιάσει δουλειά στο Politico το 2025, είχε εργαστεί στο ABC News.

Καθώς το Politico δεν είναι τηλεοπτικό δίκτυο αλλά ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά ΜΜΕ στην Ουάσινγκτον, ο αποκλεισμός της Χάσλετ από τον Λευκό Οίκο έχει ιδιαίτερη σημασία.

H Cheyenne Haslett – AP Photo / Jose Luis Magana

Τα POLITICO, CNN και MS NOW δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση τη Δευτέρα ότι καταθέτουν την ομοσπονδιακή αγωγή με σκοπό την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τους, στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου το Σάββατο και των οποίων οι διαπιστευτήρια κατασχέθηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία.

«Ο Λευκός Οίκος δεν εξαπολύει επίθεση κατά της Ελεύθερης Τύπου, κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα. Εξαπολύει επίθεση κατά των ψεύτικων ειδήσεων, κάτι που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε στο Truth Social νωρίς τη Δευτέρα. «Είναι διεφθαρμένο, σκόπιμο, διαδεδομένο, πλήρως συντονισμένο και εντελώς εκτός ελέγχου. Αποτελεί απειλή για την Εθνική μας Ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει, τώρα!»

Ο αποκλεισμός των δημοσιογράφων από τον Λευκό Οίκο ακολούθησε μια ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή ότι απαγόρευε την πρόσβαση σε δημοσιογράφους των τριών μέσων ενημέρωσης «με άμεση ισχύ».