Κόσμος

Ο Ματαρέλα «αδειάζει» Μελόνι: Το σχολείο είναι το ισχυρότερο μέσο ένταξης για όσους φθάνουν από άλλες χώρες

Ο Ματαρέλα έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στην κωμόπολη Αματρίτσε η οποία, πριν από έντεκα χρόνια, επλήγη από φονικό σεισμό
Σέρτζιο Ματαρέλα
Σέρτζιο Ματαρέλα / Photo / Michal Krumphanzl (CTK via AP Images)
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Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα αναφέρθηκε σχολίασε τις δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι για «πλαφόν» στους ξένους μαθητές σα σχολεία της χώρας.

Ο Σέρτζιο Ματερέλα ουσιαστικά «άδειασε» την Τζόρτζια Μελόνι λέγοντας πως «το σχολείο είναι το ισχυρότερο μέσο ένταξης για όσους φθάνουν από άλλες χώρες και για τους νέους που γεννήθηκαν στην Ιταλία, από μετανάστες γονείς».

Ο Ματαρέλα έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στην κωμόπολη Αματρίτσε η οποία, πριν από έντεκα χρόνια, επλήγη από φονικό σεισμό.

«Το σχολείο εκπαιδεύει όλους, είναι ανοικτό σε όλους, αυτό ορίζει το άρθρο 34 του συντάγματός μας. Πρέπει να δημιουργεί ανθρώπινες σχέσεις, να κερδίζει την εμπιστοσύνη των οικογενειών, να βοηθά στο να μην δημιουργείται γκέτο, να μην σηκώνει τείχη, να κάνει ασφαλέστερη την κοινωνία μας», πρόσθεσε ο Ιταλός πρόεδρος.

«Η αποστολή της εκπαίδευσης ήταν πάντα κύριας σημασίας, αλλά σήμερα είναι -ίσως- ακόμη βασικότερη. Διότι σήμερα το να εκπαιδεύεις, εκτός από το να προσφέρεις γνώσεις, σημαίνει και να προάγεις ταλέντο και συμμετοχή», ολοκλήρωσε ο Ματαρέλα.

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