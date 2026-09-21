Κόσμος

Ιωάννινα: Εντοπίστηκαν δύο οβίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας

Μέχρι σήμερα έχουν ανασυρθεί μεταλλικές κατασκευές, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, βάρκες, ελαστικά οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων, κάδοι απορριμμάτων, οικιακές συσκευές από τον βυθό της Παμβώτιδας
Λίμνη Παμβώτιδα
ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Δύο οβίδες που χρονολογούνται από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα, κατά τη διάρκεια του υποβρύχιου καθαρισμού της.

Νέα ευρήματα, μεταξύ των οποίων δύο οβίδες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρνει στο φως ο υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης Παμβώτιδας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του καλοκαιριού. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη ανασυρθεί από τον πυθμένα της λίμνης, αναδεικνύοντας το μέγεθος της συσσώρευσης απορριμμάτων και υλικών που παρέμεναν για δεκαετίες κάτω από την επιφάνειά της.

Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, (ΟΦΥΠΕΚΑ) στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για την προστασία και αποκατάσταση της λίμνης Παμβώτιδας και αποτελεί τη δεύτερη φάση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποβρύχιου καθαρισμού. Προηγήθηκε η πρώτη φάση των εργασιών στο παραλίμνιο μέτωπο, το 2024, κατά την οποία απομακρύνθηκαν μεγάλες ποσότητες στερεών απορριμμάτων, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνέχισης και επέκτασης της προσπάθειας.

Όπως έκανε γνωστό ο Οργανισμός, στη νέα φάση, οι εργασίες επεκτείνονται σε τέσσερις ακόμη περιοχές της λίμνης, στις οποίες έχει εντοπιστεί σημαντική συσσώρευση απορριμμάτων. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα καθαριστεί συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα γίνεται επιθεώρηση και καταγραφή της κατάστασης των κρηπιδωμάτων, καθώς και έλεγχος των κεντρικών αγωγών που καταλήγουν στη λίμνη.

Μέχρι σήμερα έχουν ανασυρθεί ογκώδεις μεταλλικές κατασκευές, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, βάρκες, ελαστικά οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων, κάδοι απορριμμάτων, οικιακές συσκευές και πλήθος άλλων αντικειμένων που για χρόνια παρέμεναν στον βυθό της Παμβώτιδας. Η συστηματική καταγραφή των ευρημάτων παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τις πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα της λίμνης και συμβάλλει στον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων προστασίας και διαχείρισης.

Με σύνθημα «Ό,τι βυθίζεται δεν εξαφανίζεται», ο ΟΦΥΠΕΚΑ επιδιώκει, πέρα από την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της λίμνης, να αναδείξει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην προστασία ενός από τους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους.

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