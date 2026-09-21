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Ουκρανία: «Απαράδεκτη» η άρση κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες από την ΕΕ

Οι δύο ολιγάρχες, ο Αλισέρ Ουσμάνοφ και ο Μιχαήλ Φρίντμαν ετοιμάζονται να εξαιρεθούν των κυρώσεων της ΕΕ
Banknotes and coins in front of the flag of the European Union
Φωτογραφία iStock
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«Απαράδεκτη» χαρακτηρίζει η Ουκρανία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, κρίνοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει «το λάθος μήνυμα» στη Ρωσία.

Οι δύο ολιγάρχες, ο Αλισέρ Ουσμάνοφ και ο Μιχαήλ Φρίντμαν, περιλαμβάνοντας στη λίστα αυτή «επειδή αποτελούν μέρος του επιθετικού καθεστώτος της Ρωσίας, το οποίο διεξάγει επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα

«Τι άλλαξε; Τίποτα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτή η «απαράδεκτη» αλλαγή «θα έστελνε το λάθος μήνυμα στη Μόσχα, τη στιγμή που η πίεση πρέπει να ενταθεί».

Η Γαλλία ζητούσε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ρωσοουζμπέκου δισεκατομμυριούχου Αλισέρ Ουσμάνοφ, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφαλείας».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, το Παρίσι πίεζε προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου να επιτύχει σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολλών Γάλλων πολιτών που κρατούνται στο Αζερμπαϊτζάν.

Το Λουξεμβούργο από την πλευρά του ζητούσε να αφαιρεθεί από τη λίστα το όνομα του Ρώσου επιχειρηματία Μιχαήλ Φρίντμαν, εφόσον οι «27» κατέληγαν σε συμφωνία για τον Ουσμάνοφ.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ανήσυχος για αυτήν την κατάσταση, εκτιμώντας ότι «σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την άρση των κυρώσεων» και για να στείλουν οι Ευρωπαίοι «δώρα στη Ρωσία».

Οι κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος Ρώσων πολιτών αφορούν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων τους και την απαγόρευση έκδοσης βίζας.

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