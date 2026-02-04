Κόσμος

Η Πολιτεία του Ιλινόι αψηφά τον Τραμπ και εντάσσεται στο δίκτυο του ΠΟΥ

«Αρνούμαι να παραμένω άπραγος την ώρα που ο Τραμπ υπονομεύει την επιστήμη και αποδυναμώνει την ικανότητα του έθνους να αντιμετωπίζει παγκόσμιες υγειονομικές απειλές», έγραψε ο Πρίτζκερ στο Χ
Νοσοκομείο στις ΗΟΑ
Φωτογραφία αρχείου / Reuters

Αντίθετη με τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ είναι η Πολιτεία του Ιλινόι στις ΗΠΑ που αποφάσισε να ενταχθεί στο Δίκτυο Συναγερμού και Αντίδρασης στις Επιδημικές Κρίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) μετά την απόσυρση της Ουάσινγκτον από τη συγκεκριμένη  υπηρεσία του ΟΗΕ.

Το Ιλινόι έγινε η δεύτερη πολιτεία των ΗΠΑ μετά την Καλιφόρνια που εντάσσεται στο GOARN, αψηφώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ανακοίνωση έκανε ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Πολιτείας Τζέι Μπι Πρίτζκερ, 

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επισήμως από τον ΠΟΥ τον Ιανουάριο έναν χρόνο μετά τη σχετική ανακοίνωση του Τραμπ κατά την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, το 2025.

«Αρνούμαι να παραμένω άπραγος την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υπονομεύει την επιστήμη και αποδυναμώνει την ικανότητα του έθνους να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει παγκόσμιες υγειονομικές απειλές», έγραψε ο Πρίτζκερ στο Χ.

«Με την ένταξή μας στο GOARN διασφαλίζουμε ότι οι υπεύθυνοί μας για τη δημόσια υγεία – και το κοινό—θα διαθέτουν τις πληροφορίες, τις ειδικές γνώσεις και τις συνεργασίες που χρειάζονται για να προστατεύσουν τους ανθρώπους της πολιτείας μας», πρόσθεσε.

Το δίκτυο αυτό του ΠΟΥ αντιδρά σε παγκόσμια υγειονομικά περιστατικά παγκοσμίως, όπως το ξέσπασμα επιδημιών και πανδημιών, και περιλαμβάνει περισσότερους από 360 τεχνικούς θεσμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
128
123
117
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το καθεστώς του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτρέπει πλέον στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα
Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από ένα κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος ζωής προτού εξαπλωθούν και περιλάβουν πολιτικά αιτήματα
Γυναίκες στο Ιράν
Μαρίν Λε Πεν c'est fini: Σβήνει οριστικά το όνειρο της προεδρίας - Εκτεθειμένος ο Ζορντάν Μπαρντελά, η ώρα της ανιψιάς Μαριόν Μαρεσάλ
Ταφόπλακα στο πολιτικό μέλλον της Λε Πεν προτείνουν οι εισαγγελείς, το καλοκαίρι κρίνεται αν θα είναι υποψήφια το 2027 - Ανοίγει ο δρόμος για την Μαριόν Μαρεσάλ να αναλάβει τα ηνία του κόμματος
Η Μαρίν Λε Πεν
Newsit logo
Newsit logo