Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας εμφανίστηκε με συσκευή οξυγόνου σε οικογενειακή εκδήλωση

Η Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας με συσκευή οξυγόνου / Photo by Per Ole Hagen/Getty Images
Με συσκευή οξυγόνου για να βοηθάει την αναπνοή της εμφανίστηκε η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας κατά τη διάρκεια δημόσιας οικογενειακής συνάντησης την Κυριακή (17.05.2026), για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Νορβηγίας. 

Η 52χρονη πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ, η οποία πάσχει από πνευμονική ίνωση, παρακολούθησε την παιδική παρέλαση στη βασιλική κατοικία Skaugum, κοντά στο Όσλο. Η Ημέρα του Νορβηγικού Συντάγματος τιμά την υπογραφή του νορβηγικού συντάγματος το 1814 και σηματοδοτείται με στρατιωτικές παρελάσεις, σημαίες, μουσική, φαγητό και δημόσιους εορτασμούς.

Η Μέτε Μάριτ συνοδευόταν από τον σύζυγό της, τον 52χρονο πρίγκιπα Χάακον, τον νεότερο γιο της, τον 20χρονο πρίγκιπα Σβερ Μάγκνους, καθώς και από την 88χρονο βασίλισσα Σόνια, και τον 89χρονο βασιλιά Χάραλντ, όταν σταμάτησε για να χαιρετήσει το πλήθος και να φωτογραφηθεί στο μπαλκόνι και έξω από το παλάτι.

Η υγεία της πριγκίπισσας βρίσκεται υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετά χρόνια, μετά τη διάγνωση πνευμονικής ίνωσης το 2018, μιας ασθένειας που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσκολία στην αναπνοή. Το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους, διαπιστώθηκε επιδείνωση της κατάστασής της και οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Rikshospitalet ξεκίνησαν διαδικασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνευμόνων.

Ο καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος Αναπνευστικής Ιατρικής, Άρε Μάρτιν Χολμ ανέφερε ότι «φτάνουμε στο σημείο όπου η μεταμόσχευση πνευμόνων θα είναι αναγκαία και γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες».

Απών ο 29χρονος γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας, ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, παρέμεινε εκτός εορτασμών, καθώς βρίσκεται στη φυλακή περιμένοντας την απόφαση για τη δίκη του για βιασμό, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Το δικαστήριο της περιφέρειας Όσλο θα ανακοινώσει την ετυμηγορία στις 15 Ιουνίου.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι με τη μητέρα του πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ / EPA / VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT

Αν κριθεί ένοχος για τις σοβαρότερες κατηγορίες, αντιμετωπίζει την ποινή που ζητήθηκε από την εισαγγελία για κάθειρξη επτά ετών και επτά μηνών. Ο ίδιος αρνείται τις συνολικά 40 κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.

