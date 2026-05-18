Το Ιράν απάντησε στις ΗΠΑ με αναθεωρημένη πρόταση για ειρήνη, μέσω του Πακιστάν

Το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε πακιστανική πηγή στο Reuters, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», δήλωσε η πηγή, όταν ρωτήθηκε αν θα χρειαστεί χρόνος για να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσθέτοντας ότι και οι δύο χώρες «αλλάζουν συνεχώς τους όρους».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, τόνισε σήμερα (18/5/2026) ότι η διαδικασία των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται.

«Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι οι επαφές «συνεχίζονται μέσω του πακιστανικού μεσολαβητή», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Είπε ότι αφού το Ιράν έστειλε τις δικές του απόψεις στην αμερικανική πλευρά, το Πακιστάν διαβίβασε μια σειρά προτάσεων που εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και οι θέσεις του Ιράν έχουν πλέον διαβιβαστεί στις ΗΠΑ.

Επέμεινε πάντως, ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού.

Διεμήνυσε ότι «το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Ουσιών (NPT) και δεν χρειάζεται αναγνώριση από άλλους».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη απαιτεί επίσης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την άρση των κυρώσεων.

Χθες ο Τραμπ είχε στείλει ακόμα ένα τελεσίγραφο στο Ιράν λέγοντας ότι «ο χρόνος τρέχει για το Ιράν, θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς…».

Οι πέντε όροι της Ουάσινγκτον

Οι αμερικανικές απαιτήσεις, που είχαν δημοσιευτεί είναι οι εξής:

Η διατήρηση σε λειτουργία μόνο μίας ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης

Να μην καταβληθούν αποζημιώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ

Να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν 400 κιλά ουρανίου από το Ιράν στις ΗΠΑ

Να αποδεσμευθεί μόλις το 25% των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα να εξαρτάται από τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.

Το Ισλαμαμπάντ αποτελεί τον μεσάζοντα αυτών των συζητήσεων με τις προτάσεις για ειρήνη να συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές.