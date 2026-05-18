Θιβέτ: Το εκθαμβωτικό «χαμηλό ουράνιο τόξο» που πατάει στη γη και κόβει την ανάσα

Δεν υπάρχει κάτι πιο εντυπωσιακό από την μαγεία της φύσης και αυτό αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά μέσα από εικόνες που μας έρχονται από το μακρινό Θιβέτ και ένα επίγειο ουράνιο τόξο.

Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο καταγράφηκε κοντά στα βουνά του Θιβέτ, προκαλώντας το μεγάλο ενδιαφέρον της επιστημονικής και φωτογραφικής κοινότητας. Πρόκειται για ένα χαμηλά σχηματισμένο ουράνιο τόξο, το οποίο, λόγω της ιδιαίτερης γεωμετρίας του φωτός και της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, εμφανίστηκε σε ύψος που το καθιστούσε οπτικά ασυνήθιστα «κοντινό», δημιουργώντας την εντύπωση ότι θα μπορούσε κανείς σχεδόν να το αγγίξει.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε από το AccuWeather, το οποίο περιέγραψε το φαινόμενο ως ένα «σπάνιο χαμηλό ουράνιο τόξο» που καταγράφηκε κοντά στις ορεινές κορυφές του Θιβέτ.

Τέτοια φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των οπτικών ατμοσφαιρικών φαινομένων και εμφανίζονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όταν το ηλιακό φως διαθλάται και αντανακλάται σε σταγονίδια υγρασίας στην ατμόσφαιρα μετά από βροχόπτωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιστήμονες σημειώνουν ότι, παρότι τα ουράνια τόξα είναι ένα σχετικά κοινό φαινόμενο, η χαμηλή τους θέση σε ορεινές περιοχές και η έντονη καθαρότητα της ατμόσφαιρας μπορούν να δημιουργήσουν τις πιο εντυπωσιακές και σπάνιες εικόνες.

This rare low rainbow looked almost close enough to touch near the mountains of Tibet pic.twitter.com/xsQa1w7GqW — AccuWeather (@accuweather) May 17, 2026

Το περιστατικό αυτό προστίθεται στη σειρά «μαγικών» φαινομένων που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Θιβέτ, μια ζώνη γνωστή για τις ακραίες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της.