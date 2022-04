H πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό γιόρτασε το Πάσχα με την οικογένειά της στο σπίτι τους, μετά από αρκετούς μήνες απουσίας λόγω της περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Η 44χρονη πόζαρε δίπλα στον σύζυγό της πρίγκιπα Αλβέρτο και τα 7χρονα δίδυμά τους, ανεβάζοντας την οικογενειακή τους φωτογραφία στα social media.

Το απόγευμα της Κυριακής αναρτήθηκε στον λογαριασμό της πριγκίπισσας Σαρλίν στο Instagram μια φωτογραφία από τις οικογενειακές τους στιγμές το Πάσχα.

Σε αυτή, οι γαλαζοαίματοι του Μονακό ποζάρουν μαζί ντυμένοι με λευκά ρούχα, ενώ στη φωτογραφία υπάρχει και ένα κουνελάκι και ένα πασχαλινό καλάθι. «Καλό Πάσχα» είναι η λεζάντα στην οικογενειακή φωτογραφία.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο παλάτι δίπλα στη μικρή οικογενειακή πισίνα, την οποία είχε εγκαταστήσει στον κήπο ο πρίγκιπας Ράινερ Γ’.

Είναι το πρώτο οικογενειακό πορτρέτο από τον Αύγουστο και η πρώτη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τότε που έγιναν άτυπες πόζες στην αυλή του παλατιού τον Νοέμβριο για τον εορτασμό της επιστροφής της πριγκίπισσας Σαρλίν από τη Νότια Αφρική.

Η 44χρονη πριγκίπισσα Σαρλίν μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες στο στόρι της στο Instagram. Σε μία από αυτές είναι η οικογένειας στο ιδιωτικό παρεκκλήσι του παλατιού, όπου λειτούργησε ο ιερέας από το 1958 Père Penzo.

Μέρες μετά από αυτό το πορτρέτο, ο πρίγκιπας Αλβέρτος αποκάλυψε ότι η σύζυγός του είχε φύγει για να ζητήσει ιατρική βοήθεια σε μια ελβετική κλινική.

