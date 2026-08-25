Ισραήλ: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας του αρχηγού της «καυκάσιας μαφίας» – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας του επικεφαλής της λεγόμενης «καυκάσιας μαφίας» στο Ισραήλ, Γιανίς Γιουσάγεφ, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει πεντακάθαρα τη στιγμή της δολοφονίας. Ο δράστης πλησιάζει την είσοδο ενός κτιρίου στο Ισραήλ, φορώντας γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρο παντελόνι cargo και λευκό καπέλο του μπέιζμπολ, έχοντας τα χέρια στις τσέπες και με ιδιαίτερη άνεση και ηρεμία.

Καθώς ανεβαίνει τα σκαλιά προς την κεντρική είσοδο, τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της μαφίας, Γιάνης Γιουσβάεφ, βγαίνουν από το κτίριο.

Καθώς οι τρεις άνδρες απομακρύνονται από το πρατήριο, ο άγνωστος εκτελεστής γυρίζει, βγάζει ένα πιστόλι από την τσέπη του φούτερ και πυροβολεί τον Γιουσβάεφ στο πίσω μέρος του κεφαλιού, από απόσταση αναπνοής.

Οι δύο άλλοι άνδρες τινάζονται έντρομοι, καθώς ο ένοπλος τρέπεται σε φυγή από το σημείο στην Καισάρεια του Ισραήλ, την Κυριακή.

Yanis Yushayev, reported head of the Kafkazi (Caucasian) organized crime group in Israel, was assassinated in broad daylight at a Caesarea gas station.



Security cameras caught the entire hit.

According to initial reports, the gunman carried out the killing while wearing an… — Louis Montoya (@montoyalouis1) August 24, 2026

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε, ενώ έφερε σοβαρά τραύματα», ανέφερε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Η αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια, εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί έστησαν μπλόκα στους δρόμους και επιστράτευσαν ελικόπτερο προκειμένου να εντοπίσουν τον ένοπλο.

Σύμφωνα με αναφορές στα social media, ο δολοφόνος «χρησιμοποίησε μια υπερρεαλιστική μάσκα σιλικόνης τύπου “δεύτερο δέρμα”» για να κρύψει την ταυτότητά του.

Στη συνέχεια, «διέφυγε από το σημείο με όχημα διαφυγής, το οποίο περίπου δώδεκα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο και πυρπολημένο σε κοντινή πόλη».

Ποιος ήταν ο Γιουσβάεφ

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αρχηγός της μαφίας ήταν γνωστός στις Αρχές και είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν ως ύποπτος για βίαια εγκλήματα, μεταξύ άλλων πυροβολισμούς, επιθέσεις με χειροβομβίδες και εμπρησμούς οχημάτων. Ωστόσο, δεν είχε καταδικαστεί ποτέ.

Τον Φεβρουάριο, είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, μετά την επιστροφή του από ταξίδι στη Μόσχα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λίγες ημέρες αργότερα λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε χαρακτηρίσει τον Γιουσβάεφ «αρχηγό εγκληματικής συμμορίας που εμπλέκεται σε αιματηρές βεντέτες», κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, όταν η αστυνομία ζήτησε την παράταση της κράτησής του με την υποψία ότι σχεδίαζε τη διάπραξη εγκλήματος.

Παράλληλα με την εγκληματική του δράση, ο Γιουσβάεφ ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Ορ Ακίβα και πέρυσι είχε περιγράψει τον εαυτό του ως «νόμιμο επιχειρηματία» που ήταν «πολύ καλά εδραιωμένος».

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, είχε δηλώσει ότι «οδηγεί Bentley και αυτό ενοχλεί την αστυνομία».

Τότε, πηγή της ισραηλινής αστυνομίας είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι ήταν «δύσκολο να καταδικαστεί» ο Γιουσβάεφ, επειδή «σχεδόν ποτέ δεν μιλούσε στο τηλέφωνο» και είχε την «απόλυτη πίστη» των συνεργών του, οι οποίοι δεν τον αποκάλυπταν κατά τις αστυνομικές ανακρίσεις.

Ο 40χρονος Γιουσβάεφ ήταν επικεφαλής εγκληματικής ομάδας με διασυνδέσεις με την εβραϊκή κοινότητα του Καυκάσου, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.