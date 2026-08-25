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Συναγερμός στη Γερμανία: Ακόμα ένα drone και στρατιωτικά εκρηκτικά εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

To πρώτο drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά ανακαλύφθηκε στις 4 Αυγούστου στον χώρο του αεροδρομίου Λειψίας-Χάλε, ανάμεσα σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων
Drone
drone / Reuters
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Ανησυχία επικρατεί στη Λειψία της Γερμανίας αφού ένα ακόμη drone και στρατιωτικού τύπου εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, μετά την πιθανή σύγκρουση μεταγωγικού αεροσκάφους της DHL με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και τον εντοπισμό drone εξοπλισμένου με εκρηκτικά στον χώρο του αεροδρομίου στις 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες των δικτύων NDR και WDR και της Süddeutsche Zeitung, το τρίτο drone βρέθηκε στις 14 Αυγούστου στο Καμπελσκέταλ, σε χωράφι το οποίο συνορεύει με το δυτικό τμήμα του αεροδρομίου της Λειψίας.

Εκτιμάται ότι ενδεχομένως προοριζόταν και αυτό για επίθεση εναντίον ουκρανικών αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, ήταν ωστόσο ελαττωματικό. Επιπλέον, στο σημείο ανακαλύφθηκαν 50 γραμμάρια του εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού Hexogen, γνωστού ως Τ4, το οποίο προορίζεται κυρίως για στρατιωτική χρήση.

Ένα πρώτο drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά ανακαλύφθηκε στις 4 Αυγούστου στον χώρο του αεροδρομίου Λειψίας-Χάλε, ανάμεσα σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων.

Ο πυροκροτητής ήταν ελαττωματικός, γεγονός το οποίο πιθανότατα εμπόδισε το drone να εκραγεί. Την ίδια νύχτα ένα αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άλλο ύποπτο αντικείμενο με ταχύτητα αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων/ώρα, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ωστόσο δεν βρέθηκε drone ή κάποιο τμήμα του.

Σύμφωνα μάλιστα με το περιοδικό Der Spiegel, διατυπώνονται επιφυλάξεις σχετικά με το εάν τελικά επρόκειτο πράγματι για drone και όχι π.χ. για πουλί.

Κοντά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, στο εγκαταλελειμμένο χωριό Κούρσντορφ, οι αρχές ανακάλυψαν ακόμη τεχνική συσκευή η οποία θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των drones. Παραμένει πάντως ασαφές πώς σχεδιάστηκε η επίθεση και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή επίθεση στις υποδομές μεταφορών και logistics της Γερμανίας», ενώ ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για «σενάριο υβριδικής επίθεσης» και δεν απέκλεισε «ξένες δυνάμεις» ως δράστες. Πηγές ασφαλείας υποθέτουν ότι στον σχεδιασμό συμμετείχαν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία αρνείται ωστόσο όλες τις κατηγορίες.

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