Η ψυχολογική κατάθεση – σοκ του Ντομινίκ Πελικό: «Δεν έχω πρόσωπο δολοφόνου»

Έναν χρόνο μετά την καταδίκη του για τους κατά συρροήν βιασμούς τής υπό νάρκωση συζύγου του Ζιζέλ Πελικό επί σχεδόν μια δεκαετία και μέσα στο σπίτι τους στη Γαλλία, ο Ντομινίκ Πελικό βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με το παρελθόν του – αυτή τη φορά για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις: μια απόπειρα βιασμού το 1999 και τον φόνο της 23χρονης Σοφί Ναρμ το 1991. Οι σοκαριστικές δηλώσεις του Ντομινίκ Πελικό στην ψυχιατρική εξέταση σοκάρουν.

Οι διάλογοι με την ψυχολόγο φωτίζουν έναν άνθρωπο χωρίς ενσυναίσθηση, που επιμένει να υποβαθμίζει την βιαιότητα των πράξεών του. Με φράσεις που προκαλούν ανατριχίλα – όπως το «δεν έχω πρόσωπο δολοφόνου» – ο Πελικό επιχειρεί να αποποιηθεί των ευθυνών του για μια απόπειρα βιασμού το 1999 και τον φρικτό φόνο της 23χρονης Σοφί Ναρμ το 1991, παρότι οι ανακριτές στη Γαλλία βλέπουν ξεκάθαρες ομοιότητες.

Τον Ιούλιο του 2025 ο 72χρονος Πελικό – που καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για τους βιασμούς της συζύγου του Ζιζέλ – τόσο από τον ίδιο όσο και από δεκάδες άγνωστους άντρες – εξετάστηκε από ψυχολόγο. Οι πολύωρες συναντήσεις τους πραγματοποιήθηκαν στο επισκεπτήριο της φυλακής, αναφέρει το BFMTV.

Η ανατριχιαστική περιγραφή της απόπειρας βιασμού το 1999

Η πρώτη υπόθεση αφορά μια 19χρονη μεσίτρια – την «Μαριόν», όπως αναφέρεται για λόγους προστασίας – με την οποία είχε κλείσει ραντεβού για να επισκεφτεί ένα διαμέρισμα, πριν την επιτεθεί μέσα στο σπίτι.

Εκεί, εγκλωβισμένη σε έναν άδειο χώρο, η νεαρή γυναίκα βίωσε τον απόλυτο τρόμο. Το DNA του Πελικό στη σκηνή του εγκλήματος αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς ο ίδιος αρνιόταν τα πάντα επί χρόνια.

Μέσα στο αυτοκίνητό του, όπως είπε, είχε ετοιμάσει ένα «κιτ βιασμού»: ένα κορδόνι και ένα μπουκάλι αιθέρα.

«Στο μυαλό μου, δεν σκέφτομαι τίποτα μέχρι τη στιγμή που ανεβαίνουμε στο διαμέρισμα. Τη στιγμή που μου γυρίζει την πλάτη, την αγκαλιάζω, της βάζω ένα κλειδί στο λαιμό και της ζητάω να ξαπλώσει ανάσκελα», εξηγεί.

«Βγάζω το μπουκάλι, βρέχω το μαντήλι. Φαίνεται ότι χάνει τις αισθήσεις της, την ξαπλώνω ανάσκελα και της βγάζω το παντελόνι. Τη στιγμή που ξεκολλάει, πανικοβάλλομαι, χτυπιόμαστε με τα κεφάλια, δεν θέλω να προχωρήσει περισσότερο», προσθέτει στην ψυχολόγο.

Όταν η κοπέλα συνήλθε και αντιστάθηκε, εκείνος ισχυρίζεται πως «πανικοβλήθηκε» και έφυγε.

Παρά τη φρίκη της επίθεσης, ο Πελικό προσπαθεί συνεχώς να μειώσει τη βαρύτητα των πράξεών του:

«Αν ήθελα να ολοκληρώσω τον βιασμό, τι θα με σταματούσε; Γι’ αυτό έφυγα: φοβήθηκα τη βία», λέει.

«Είναι σεξουαλική επίθεση. Δεν δέχομαι τον όρο “βιασμός”. Δεν ήθελα να της κάνω κακό».

Η Μαριόν, αντιθέτως, έχει δηλώσει πως ήταν πεπεισμένη ότι θα τη σκότωνε. Εκείνος απαντά με μια φράση που άφησε άφωνη την ειδικό:«Δεν έχω πρόσωπο δολοφόνου».

Ο φόνος της Σοφί Ναρμ

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη δολοφονία της 23χρονης Σοφί Ναρμ, επίσης εργαζόμενης σε μεσιτικό γραφείο, η οποία βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα που επρόκειτο να δείξει σε πελάτες, τον Δεκέμβριο του 1991 στο Παρίσι.

Παρότι η Δικαιοσύνη βλέπει σημαντικές ομοιότητες με την υπόθεση της Μαριόν, ο Πελικό και πάλι αρνείται τα πάντα:

«Θέλουν να μου φορέσουν ένα καπέλο που δεν μου ταιριάζει. Με λένε διαστροφικό; Εντάξει. Αλλά δολοφόνο; Όχι!»

Υποστηρίζει μάλιστα ότι, αν ήταν ο δράστης, «θα το είχε πει», ενώ εκφράζει «ενόχληση» επειδή δεν έχει ακόμη ερευνηθεί το DNA του επάνω στο σώμα της Σοφί.

Η υπεράσπισή του ζήτησε την εκταφή του σώματος της νεαρής γυναίκας ώστε να γίνει νέα ανάλυση DNA. Μετά από μία αρχική άρνηση, η Δικαιοσύνη έδωσε τελικά το πράσινο φως – μια διαδικασία που ενδέχεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες.

Το προφίλ ενός άνδρα χωρίς ενσυναίσθηση

Στο τέλος της έκθεσης, η ψυχολόγος περιγράφει έναν άνθρωπο «ανεπηρέαστο από τον πόνο των θυμάτων», με συνεχείς προσπάθειες να δικαιολογήσει ή να μειώσει τη σκληρότητα των πράξεών του.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: ο Πελικό δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα όπως τη βιώνουν οι άλλοι. Βλέπει τον εαυτό του ως θύμα παρεξηγήσεων ή – όπως υπαινίσσεται – συνομωσιών.