Κόσμος

Η Ρωσία διαψεύδει τους Financial Times: Ο Τραμπ ενδιαφέρεται ακόμα για την Ουκρανία, πιέζει τον Ζελένσκι για συμφωνία

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι παρά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει «παρατήσει» την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία
Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ / Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS

Δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, ανέφερε ότι η ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία ατονεί επειδή η προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ είναι τώρα στραμμένη προς το Ιράν, κάτι όμως που ενόχλησε την Ρωσία, η οποία αντέδρασε με εμφατικό τρόπο.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η στάση του  Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον του για το ζήτημα αυτό.

«Οι συχνές αναφορές του προέδρου Τραμπ στην Ουκρανία κατά τις πρόσφατες δηλώσεις του υποδηλώνουν το αντίθετο», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, σχολιάζοντας το δημοσίευμα των Financial Times.

«Κρίνοντας από τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει χάσει καθόλου το ενδιαφέρον του. Επιπλέον, καλεί σθεναρά τον (Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ) Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσφορία του για τον Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Politico νωρίτερα μέσα στον μήνα λέγοντας ότι «ο Ουκρανός πρόεδρος πρέπει να αντιδράσει και να συνάψει συμφωνία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε επίσης την προσφορά του Ζελένσκι να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην κατάρριψη drones πάνω από χώρες του Κόλπου δηλώνοντας στην εκπομπή του NBC «Meet the Press» ότι «ο τελευταίος που έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσει είναι ο Ζελένσκι».

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου αλλά παραμένουν ασαφή ο τόπος και ο χρόνος για τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων.

Σε άλλο θέμα αναφερόμενος, ο Πεσκόφ είπε ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου θα δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα για τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και για τον ρωσικό προϋπολογισμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
49
38
38
33
Επιδημία μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο στο Κεντ της Βρετανίας - 2 νεκροί και 11 σε σοβαρή κατάσταση
Η μηνιγγίτιδα είναι λοίμωξη στις προστατευτικές μεμβράνες (λέγονται μήνιγγες) που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και όταν προκαλείται από βακτήρια είναι ιδιαιτέρως σοβαρή
Doctor radiology looking stroke brain x-ray image for diagnose ischemic stroke or cerebrovascular disease at hospital.
Στάρμερ: Δεν θα συρθούμε στον πόλεμο με το Ιράν – Δεν θα γίνει ο πόλεμος «δώρο» για τον Πούτιν
Η Βρετανία συνεργάζεται με συμμάχους για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, είπε ο Στάρμερ και ακοίνωσε πακέτο 53 εκατ. λιρών για θέρμανση με πετρέλαιο - «Μίλησα με Τραμπ, έχουμε καλή σχέση»
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
7
Newsit logo
Newsit logo