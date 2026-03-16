Η Ρωσία διαψεύδει τους Financial Times: Ο Τραμπ ενδιαφέρεται ακόμα για την Ουκρανία, πιέζει τον Ζελένσκι για συμφωνία

Δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, ανέφερε ότι η ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία ατονεί επειδή η προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ είναι τώρα στραμμένη προς το Ιράν, κάτι όμως που ενόχλησε την Ρωσία, η οποία αντέδρασε με εμφατικό τρόπο.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον του για το ζήτημα αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι συχνές αναφορές του προέδρου Τραμπ στην Ουκρανία κατά τις πρόσφατες δηλώσεις του υποδηλώνουν το αντίθετο», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, σχολιάζοντας το δημοσίευμα των Financial Times.

«Κρίνοντας από τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει χάσει καθόλου το ενδιαφέρον του. Επιπλέον, καλεί σθεναρά τον (Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ) Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσφορία του για τον Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Politico νωρίτερα μέσα στον μήνα λέγοντας ότι «ο Ουκρανός πρόεδρος πρέπει να αντιδράσει και να συνάψει συμφωνία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε επίσης την προσφορά του Ζελένσκι να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην κατάρριψη drones πάνω από χώρες του Κόλπου δηλώνοντας στην εκπομπή του NBC «Meet the Press» ότι «ο τελευταίος που έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσει είναι ο Ζελένσκι».

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου αλλά παραμένουν ασαφή ο τόπος και ο χρόνος για τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων.

Σε άλλο θέμα αναφερόμενος, ο Πεσκόφ είπε ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου θα δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα για τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και για τον ρωσικό προϋπολογισμό.