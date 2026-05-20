Η Ρωσία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη μεταφορά πυρηνικών κεφαλών

Επίδειξη δύναμης κάνει η Ρωσία δίνοντας στη δημοσιότητα πλάνα από στρατιωτικά γυμνάσια με πυρηνικές κεφαλές.

Η Ρωσία παρουσίασε σήμερα βίντεο στα οποία, όπως δήλωσε, στρατιώτες εικονίζονται να εξοπλίζουν με πυρηνικές κεφαλές κινητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων Iskander-M και να τα μετακινούν απαρατήρητα σε πεδία εκτόξευσης στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δήλωσή του προς κρατικά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξασκήθηκαν στο να θέτουν μονάδες «στα υψηλότερα επίπεδα πολεμικής ετοιμότητας για χρήση πυρηνικών όπλων».

Τα τριήμερα γυμνάσια, τα οποία άρχισαν την Τρίτη και διεξάγονται στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, πραγματοποιούνται σε μια στιγμή που η Μόσχα διεξάγει έναν υπαρξιακό, σύμφωνα με την ίδια, αγώνα με τη Δύση σχετικά με την Ουκρανία και οι εντάσεις με το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη σχετικά με τον πόλεμο είναι αυξημένες.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν 64.000 στρατιωτικοί, περισσότερα από 200 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων, 140 αεροσκάφη, 73 πλοία επιφανείας και 13 υποβρύχια, περιλαμβάνουν πρόβες διαδικασιών εκτόξευσης ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων που έχουν τη βάση τους στη Λευκορωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Vídeo de los ejercicios nucleares d Rusia

En los simulacros participan más d 64.000 efectivos, más de 7.800 unidades de armamento, equipo militar y especial, incluyendo más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques y 13 submarinos, informaron desde el MDRusia. pic.twitter.com/RegV4hM21M — aapayés (@aapayes) May 20, 2026

Βίντεο της εκπαίδευσης δείχνουν ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις να μετακινούνται σε οχηματοπομπή μέσα σε μια δασώδη περιοχή, να καμουφλάρουν τα οχήματά τους και να υψώνουν σε θέση πυρός ένα σωλήνα εκτόξευσης.

Με βεληνεκές έως 500 χιλιομέτρων, ο Iskander-M μπορεί να φέρει κεφαλή τόσο με πυρηνική όσο και με συμβατική γόμωση.