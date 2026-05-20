Kίνα: Φονικές πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο 22 ανθρώπων – 20 συνεχίζουν να αγνοούνται

Πολλές περιοχές της Κίνας κατέγραψαν τις τελευταίες ημέρες «βροχές ρεκόρ», με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και να ανασταλεί η λειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων
Τραγικές είναι οι συνέπειες από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Κίνα όπου τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες που προήλθαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στην κεντρική και στη νότια Κίνα έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους 22 νεκρούς, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν συχνά τη χώρα της Ασίας, ειδικά το καλοκαίρι.

Πολλές περιοχές της Κίνας κατέγραψαν τις τελευταίες ημέρες «βροχές ρεκόρ», με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και να ανασταλεί η λειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων.

Πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 11 αγνοούνται στην ορεινή επαρχία Χουνάν (κεντρικά), ανέφερε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πάνω από 61.500 κάτοικοι πλήττονται σε καντόνι της επαρχίας αυτής, είχε αναφέρει η ίδια πηγή χθες, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην επαρχία Γκουανγκσί (νότια), 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό παρασύρθηκε από τα νερά φουσκωμένου ποταμού, καθώς προσπαθούσε να το διασχίσει το βράδυ του Σαββάτου, ανέφερε χθες το Νέα Κίνα.

Η γειτονική επαρχία Γκουϊτζόου (νότια) χτυπήθηκε επίσης σκληρά από τις καταρρακτώδεις βροχές, με τις αρχές εκεί να καταμετρούν 4 νεκρούς και 5 αγνοούμενους.

Βορειότερα, στη Χουμπέι (κεντρικά), τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 4 αγνοούνται εξαιτίας πλημμυρών, ενώ έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις με πολλά χωριά.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες πως θα μοιράσουν 120 εκατ. γιούαν (15,2 εκατ. ευρώ) για να βοηθήσουν τους πληγέντες σε πέντε επαρχίες.

Κάπου 30 εκατ. γιούαν (3,7 εκατ. ευρώ) επιπλέον θα διατεθούν στην Γκουϊτζόου, που υπέστη «βαριές ανθρώπινες και υλικές απώλειες», σημείωσε το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Σχεδόν 24.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από πλημμυρισμένες περιοχές των επαρχιών Χουνάν, Γκουϊτζόου και Χουμπέι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο που βασίζεται σε αριθμούς που ανακοινώθηκαν από τις αρχές ή μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης.

Η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Κόσμος
