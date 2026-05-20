Εικόνες και βίντεο από το εργοτάξιο της Αίθουσας Χορού του Τραμπ: Το κόστος, οι αντιδράσεις και το τουρ στους δημοσιογράφους

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και φιλόδοξα σχέδια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ εξελίσσεται αυτή την περίοδο στον Λευκό Οίκο, με τη νέα πολυτελή αίθουσα χορού που θέλει να κατασκευάσει να έχει προκαλέσει πολιτική σύγκρουση, δικαστικές διαμάχες και έντονες αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο υπερασπίζεται το μεγαλεπίβολο έργο, αλλά εμφανίζεται αποφασισμένος να το μετατρέψει σε προσωπική «σφραγίδα» της εποχής του, παρουσιάζοντας την αίθουσα χορού και δεξιώσεων του Λευκού Οίκου ως ένα μνημειώδες αρχιτεκτονικό έργο που – όπως λέει – θα είναι «ένα από τα ομορφότερα κτίρια που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ».

«Ο Τραμπ εστιάζει την προσοχή του στην αίθουσα χορού του. Όχι στις τιμές των καυσίμων σας». Το μήνυμα αυτό εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες σε γιγαντοοθόνη στην Times Square από την οργάνωση Home of the Brave USA, η οποία κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι πολιτικές του επιβαρύνουν δραματικά τους Αμερικανούς πολίτες – που ουσιαστικά πληρώνουν τον πόλεμο με το Ιράν, με τις τιμές στη βενζίνη, στα καύσιμα και σε βασικά τρόφιμα να είναι στα ύψη.

Τι είναι η νέα Aίθουσα Xορού

Το σχέδιο αφορά την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας δεξιώσεων και εκδηλώσεων στον χώρο της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ παρουσίασε μακέτες εμπνευσμένες από την αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, με γυάλινες προσόψεις, βαριά υλικά από σκυρόδεμα και τιτάνιο, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως προστασία από επιθέσεις drones.