Εικόνες και βίντεο από το εργοτάξιο της Αίθουσας Χορού του Τραμπ: Το κόστος, οι αντιδράσεις και το τουρ στους δημοσιογράφους

Ο Τραμπ κρατάει μακέτα της Αίθουσας Χορού στον Λευκό Οίκο
Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και φιλόδοξα σχέδια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ εξελίσσεται αυτή την περίοδο στον Λευκό Οίκο, με τη νέα πολυτελή αίθουσα χορού που θέλει να κατασκευάσει να έχει προκαλέσει πολιτική σύγκρουση, δικαστικές διαμάχες και έντονες αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο υπερασπίζεται το μεγαλεπίβολο έργο, αλλά εμφανίζεται αποφασισμένος να το μετατρέψει σε προσωπική «σφραγίδα» της εποχής του, παρουσιάζοντας την αίθουσα χορού και δεξιώσεων του Λευκού Οίκου ως ένα μνημειώδες αρχιτεκτονικό έργο που – όπως λέει – θα είναι «ένα από τα ομορφότερα κτίρια που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ».

«Ο Τραμπ εστιάζει την προσοχή του στην αίθουσα χορού του. Όχι στις τιμές των καυσίμων σας». Το μήνυμα αυτό εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες σε γιγαντοοθόνη στην Times Square από την οργάνωση Home of the Brave USA, η οποία κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι πολιτικές του επιβαρύνουν δραματικά τους Αμερικανούς πολίτες – που ουσιαστικά πληρώνουν τον πόλεμο με το Ιράν, με τις τιμές στη βενζίνη, στα καύσιμα και σε βασικά τρόφιμα να είναι στα ύψη.

Τι είναι η νέα Aίθουσα Xορού

Το σχέδιο αφορά την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας δεξιώσεων και εκδηλώσεων στον χώρο της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ παρουσίασε μακέτες εμπνευσμένες από την αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, με γυάλινες προσόψεις, βαριά υλικά από σκυρόδεμα και τιτάνιο, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως προστασία από επιθέσεις drones.

Η νέα αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο θα περιλαμβάνει στρατιωτικό νοσοκομείο και ερευνητικό κέντρο

Η αίθουσα δεν προορίζεται μόνο για επίσημες δεξιώσεις. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει:

  • στρατιωτικό νοσοκομείο,
  • ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις,
  • αίθουσες συσκέψεων,
  • καταφύγια,
  • και ερευνητικές υποδομές που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.
Εικόνα του εργοταξίου όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή της προγραμματισμένης αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι η αίθουσα χορού θα λειτουργεί ουσιαστικά ως «ασπίδα» για τις εγκαταστάσεις αυτές.

Ο Τραμπ ξενάγησε τους δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε στο εργοτάξιο της μελλοντικής αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου τους δημοσιογράφους, αγνοώντας ερωτήσεις που του τέθηκαν σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου όπως και για το κόστος ζωής.

«Αυτό είναι ένα δώρο στις ΗΠΑ» και «θα είναι ένα από τα ομορφότερα κτίρια που έχουν ποτέ κατασκευαστεί στη χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, γεμάτος ενθουσιασμό κάθε φορά που αναφέρεται στα σχέδιά του οικοδόμησης ή ανακαίνισης.

Εργάτες στο εργοτάξιο της υπό κατασκευή αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου / REUTERS / Kevin Lamarque

Οι εργασίες συνεχίζονταν ενώ εκείνος μιλούσε, με τις δηλώσεις του να συνοδεύονται από πνιχτούς ήχους και τον θόρυβο των μηχανημάτων.

«Όλα αυτά είναι (από) τα χρήματά μου και εκείνα των δωρητών μου», διαβεβαίωσε ο πρώην μεσίτης, ο οποίος, ωστόσο, παραδέχθηκε πως η «ασφάλεια» του κτιρίου θα χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέθεσαν ένα σχέδιο νόμου που προβλέπει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη Μυστική Υπηρεσία, που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των πολιτικών αξιωματούχων στις ΗΠΑ.

Το εργοτάξιο της Αίθουσας Χορού και Δεξιώσεων του Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Αυτό το δισεκατομμύριο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για υποδομές ασφαλείας που συνδέονται με το σχέδιο της αίθουσας χορού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μακέτες από τις μελλοντικές προσόψεις του κτιρίου, μία αρχαιοελληνικής έμπνευσης, η άλλη ρωμαϊκής έμπνευσης, όπως είπε, και περιέγραψε λεπτομερώς το πάχος του γυαλιού στα παράθυρα, την εγκατάσταση μιας βάσης αποτροπής επιθέσεων με ντρόουν στη στέγη, το τιτάνιο και το σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκαν.

Η αίθουσα χορού, πέραν του να φιλοξενεί δεξιώσεις, αναμένεται να στεγάζει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο και αίθουσες συσκέψεων, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κρίνοντας πως οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός «έξι ή επτά μηνών».

Την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξευτεί η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ και τα αμερικανικά επιτόκια να αυξάνονται, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Φθάσαμε σε επίπεδα ρεκόρ στο Χρηματιστήριο. Όλα πάνε καλά».

«Λυπάμαι αλλά χρειάστηκε να (…) κάνουμε αυτό το μικρό ταξίδι» προκειμένου να διασφαλίσουμε πως το Ιράν δεν θα έχει «ποτέ πυρηνικό όπλο», δικαιολογήθηκε, επαναλαμβάνοντας πως η αύξηση των τιμών των καυσίμων είναι «προσωρινή».

Οι εργασίες για την Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου / REUTERS / Kevin Lamarque

«Όλος ο κόσμος μου λέει πως (ο πόλεμος) δεν είναι δημοφιλής, όμως πιστεύω πως είναι πολύ δημοφιλής», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η δημοτικότητα είναι πολύ χαμηλή, με βάση τις δημοσκοπήσεις.

Το κόστος και η διαμάχη για τη χρηματοδότηση

Ο Τραμπ επιμένει ότι η βασική κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και ιδιώτες δωρητές, χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων. Ωστόσο, το ζήτημα της χρηματοδότησης έχει εξελιχθεί σε μείζονα πολιτική διαμάχη, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι επιχείρησαν να εντάξουν σε νέο πακέτο δαπανών κονδύλι ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για ενίσχυση της ασφάλειας της Μυστικής Υπηρεσίας, χρήματα που, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εμμέσως και για τις ανάγκες του επίμαχου έργου.

Η προσπάθεια μπλοκαρίστηκε προσωρινά στη Γερουσία, όταν η κοινοβουλευτική αξιωματούχος Ελίζαμπεθ ΜακΝτόναφ έκρινε ότι παραβιάζονται οι δημοσιονομικοί κανόνες του Σώματος.

Ο Τραμπ κάνει ξενάγηση στους δημοσιογράφου στο εργοτάξιο της Αίθουσας Χορού στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση λέγοντας: «Οι Αμερικανοί δεν χρειάζονται αίθουσα χορού και σίγουρα δεν πρέπει να πληρώσουν γι’ αυτήν».

Οι αντιδράσεις και οι δικαστικές μάχες

Το σχέδιο έχει προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας ιστορικών μνημείων και αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατηγορούν τον Τραμπ ότι μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε προσωπικό του πρότζεκτ αισθητικής.

Ο Τραμπ παρουσιάζει την Αίθουσα Χορού / REUTERS / Kevin Lamarque

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι:

  • παρακάμπτει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου,
  • χρησιμοποιεί συμμάχους του σε αρμόδια συμβούλια,
  • και αλλοιώνει ιστορικά τμήματα του Λευκού Οίκου χωρίς επαρκή έγκριση από το Κογκρέσο.

Το έργο της αίθουσας χορού αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας του Τραμπ να αφήσει έντονο προσωπικό αποτύπωμα στον Λευκό Οίκο και στην εικόνα της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, συνεργεία προχώρησαν στην κατεδάφιση μεγάλου μέρους της ιστορικής ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και δικαστική διαμάχη, καθώς το Εθνικό Ταμείο για τη Διατήρηση της Ιστορικής Κληρονομιάς προσέφυγε κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις παραβιάζουν τη νομοθεσία επειδή δεν εγκρίθηκαν από το Κογκρέσο. Παρ’ όλα αυτά, εφετείο έδωσε τον Απρίλιο το «πράσινο φως» για να συνεχιστούν οι εργασίες τόσο στο υπόγειο όσο και στο υπέργειο τμήμα του έργου.

Η νέα αίθουσα χορού είναι μόνο ένα από τα σχέδια αισθητικής και συμβολικής αναδιαμόρφωσης που προωθεί ο Τραμπ.

Στο Οβάλ Γραφείο έχουν ήδη προστεθεί χρυσές διακοσμητικές λεπτομέρειες, ενώ ο ιστορικός Κήπος των Ρόδων μετατράπηκε εν μέρει σε πλακόστρωτο αίθριο, σε αισθητική που παραπέμπει στο ιδιωτικό θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Λευκός Οίκος και η Αίθουσα Χορού / REUTERS / Tom Brenner

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει και σε κινήσεις με έντονο προσωπικό συμβολισμό, όπως η μετονομασία σημαντικών θεσμών της Ουάσινγκτον - ανάμεσά τους το Κέντρο Κένεντι και το Ινστιτούτο Ειρήνης - προσθέτοντας το όνομά του, ενώ έχει ανακοινώσει ακόμη και σχέδια για την κατασκευή θριαμβικής αψίδας ύψους περίπου 75 μέτρων κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Παρά τις προσφυγές, ομοσπονδιακό εφετείο έδωσε προσωρινά το «πράσινο φως» ώστε οι εργασίες να συνεχιστούν.

Οι επικρίσεις εν μέσω οικονομικής πίεσης

Η χρονική συγκυρία έχει επίσης πυροδοτήσει αντιδράσεις.

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές καυσίμων και έντονη οικονομική πίεση στις ΗΠΑ, πολλοί επικριτές θεωρούν προκλητικό το γεγονός ότι ο Τραμπ επενδύει πολιτικά σε ένα τόσο ακριβό και πολυτελές έργο.

Ο ίδιος πάντως εμφανίζεται αμετακίνητος:

«Όλα πάνε καλά», δήλωσε, επιμένοντας ότι η οικονομία παραμένει ισχυρή και πως το έργο αποτελεί «δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες».

