Κόσμος

Λιθουανία: Συναγερμός μετά τις αναφορές για επίθεση με drone – Σε καταφύγιο ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας

«Αμέσως βρείτε καταφύγιο σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους αγαπημένους σας, περιμένετε νέες συστάσεις», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα
Ανθρωποι σε καταφύγιο στο Κοινοβούλιο της Λιθουανίας
REUTERS/Andrius Sytas
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης (20/5) μετά τις αναφορές για επίθεση από drone.

Η κινητοποίηση στη Λιθουανία μετά την είδηση για τo drone ήταν μεγάλη, ενώ σε καταφύγιο έσπευσαν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. 

Ο συναγερμός σήμανε στις 10.20 τοπική ώρα μέσω των κινητών τηλεφώνων: «Αντιαεροπορικός συναγερμός: Κατευθυνθείτε αμέσως προς ένα καταφύγιο ή ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογενείας σας και περιμένετε οδηγίες».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γκιτάνας Ναουζέντα, η πρωθυπουργός Ινγκα Ρουγκινιενέ και οι βουλευτές του λιθουανικού κοινοβουλίου οδηγήθηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης και στο κτίριο του κοινοβουλίου του Βίλνιους. «Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, παρακαλούμε όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε ανακοίνωση του κοινοβουλίου. 

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία όπου δείχνει ανθρώπους να βρίσκονται σε καταφύγιο κάτω από το κοινοβούλιο της Λιθουανίας.

Καταφύγιο
Γεμάτο το καταφύγιο του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας REUTERS/Andrius Sytas

 

 

Οι πτήσεις στον διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκαν, τα τρένα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια των σταθμών.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι».

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι υπήρξε ένα σήμα στα ραντάρ για την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας στα σύνορα με την Λιθουανία.

Η αποστολή εναέριας εποπτείας του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε, διευκρίνισε ο στρατός, δηλαδή τα ρουμανικά F-16 που σταθμεύουν στην Λιθουανία, τα ίδια που κατέρριψαν χθες ουκρανικό drone στον εσθονικό ουρανό. Ο συναγερμός ήρθη στις 11.00 τοπική ώρα.

Να σημειωθεί ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη (19.05.2026) ένα ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, ανέφερε η χώρα της Βαλτικής, στην τελευταία σε μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή εν μέσω συχνών ουκρανικών επιθέσεων στη γειτονική Ρωσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
133
131
113
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάρκο Ρούμπιο πρότεινε στο λαό της Κούβας μια νέα σχέση – «Η κυβέρνηση φταίει για τα αφάνταστα δεινά σας»
«Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα ή τρόφιμα είναι εξαιτίας αυτών που ελέγχουν τη χώρα σας, που έχουν λεηλατήσει δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρούμπιο στο μήνυμά του
Ο Μάρκο Ρούμπιο
Newsit logo
Newsit logo