Λιθουανία: Συναγερμός μετά τις αναφορές για επίθεση με drone – Σε καταφύγιο ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας

Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης (20/5) μετά τις αναφορές για επίθεση από drone.

Η κινητοποίηση στη Λιθουανία μετά την είδηση για τo drone ήταν μεγάλη, ενώ σε καταφύγιο έσπευσαν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας.

Ο συναγερμός σήμανε στις 10.20 τοπική ώρα μέσω των κινητών τηλεφώνων: «Αντιαεροπορικός συναγερμός: Κατευθυνθείτε αμέσως προς ένα καταφύγιο ή ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογενείας σας και περιμένετε οδηγίες».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γκιτάνας Ναουζέντα, η πρωθυπουργός Ινγκα Ρουγκινιενέ και οι βουλευτές του λιθουανικού κοινοβουλίου οδηγήθηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης και στο κτίριο του κοινοβουλίου του Βίλνιους. «Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, παρακαλούμε όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε ανακοίνωση του κοινοβουλίου.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία όπου δείχνει ανθρώπους να βρίσκονται σε καταφύγιο κάτω από το κοινοβούλιο της Λιθουανίας.

BREAKING Lithuania president, PM take shelter, Vilnius airport shut after drone alert, report says pic.twitter.com/FiZofvGukN — AFP News Agency (@AFP) May 20, 2026

Οι πτήσεις στον διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκαν, τα τρένα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια των σταθμών.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι».

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι υπήρξε ένα σήμα στα ραντάρ για την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας στα σύνορα με την Λιθουανία.

Η αποστολή εναέριας εποπτείας του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε, διευκρίνισε ο στρατός, δηλαδή τα ρουμανικά F-16 που σταθμεύουν στην Λιθουανία, τα ίδια που κατέρριψαν χθες ουκρανικό drone στον εσθονικό ουρανό. Ο συναγερμός ήρθη στις 11.00 τοπική ώρα.

Να σημειωθεί ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη (19.05.2026) ένα ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, ανέφερε η χώρα της Βαλτικής, στην τελευταία σε μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή εν μέσω συχνών ουκρανικών επιθέσεων στη γειτονική Ρωσία.