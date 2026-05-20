Θρίλερ με τη Mango: Γιατί οι αρχές ζήτησαν εγγύηση «μαμούθ» από τον γιο του ιδρυτή της – Οι υποψίες για ανθρωποκτονία και η διαθήκη

Σοκαρισμένη παραμένει η Ισπανία με την υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον μεγαλύτερο γιο του, Τζόναθαν Άντικ, ως ύποπτο για πιθανή ανθρωποκτονία. Ο 45χρονος κατέλαβε εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ για να μην προφυλακιστεί.

Ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της Mango, που θεωρείτο ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Καταλονία, πέθανε το Σάββατο (14 Δεκεμβρίου 2024) σε ηλικία 71 ετών όταν γλίστρησε κι έπεσε σε μια χαράδρα ύψους περίπου 150 μέτρων στη Βαρκελώνη, στην Ισπανία. Την ώρα του δυστυχήματος, ήταν μαζί του μόνο ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος ειδοποίησε το 112. Αρχικά ο θάνατος αντιμετωπίστηκε ως τραγικό δυστύχημα, ωστόσο, η έρευνα πήρε διαφορετική τροπή μετά από σειρά στοιχείων που προκάλεσαν υποψίες στις αρχές και τελικά οδήγησαν στη σύλληψη του πρωτότοκου γιου του.

Ο Τζόναθαν Άντικ – γιος του ιδρυτή της Mango – συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (19.05.2026) όμως δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς κατέβαλε εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ – ένα ποσό που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό ακόμη και για υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος.

Η εγγύηση δεν σημαίνει ότι θεωρείται ήδη ένοχος, ωστόσο, το ύψος της θεωρείται ένδειξη ότι οι δικαστικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή και θεωρούν πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν αυστηρούς περιοριστικούς όρους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι λόγω της τεράστιας περιουσίας της οικογένειας μόνο ένα τόσο υψηλό ποσό θα μπορούσε να αποτρέψει πιθανό κίνδυνο φυγής.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι: πρέπει να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και δεν μπορεί να φύγει από την Ισπανία. Οι δικηγόροι του έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την πληρωμή της εγγύησης ώστε να μην περάσει ούτε ένα βράδυ στη φυλακή.

Γιατί είναι ύποπτος ο γιος του Τζόναθαν

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ είχε επισκεφθεί το Μονσεράτ τρεις φορές την εβδομάδα πριν από τη μοιραία εκδρομή, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από τους ερευνητές. Παράλληλα, το κινητό του τηλέφωνο φέρεται να εξαφανίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και η σχέση πατέρα και γιου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους είχαν τεταμένες σχέσεις μετά την αποτυχημένη περίοδο διοίκησης του Τζόναθαν στη Mango από το 2014 έως το 2018. Εκείνα τα χρόνια η εταιρεία κατέγραψε ζημιές που άγγιξαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα ο Ισάκ Άντικ να τον αντικαταστήσει με εξωτερικό διευθυντικό στέλεχος, σύμφωνα με την El Pais.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο αφορά τη διαθήκη του ιδρυτή της Mango. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Τζόναθαν είχε πληροφορηθεί στα μέσα του 2024 ότι ο πατέρας του σχεδίαζε να τροποποιήσει τη διαθήκη του και να δημιουργήσει φιλανθρωπικό ίδρυμα, μειώνοντας πιθανόν το μερίδιο της οικογένειας στην τεράστια περιουσία του. Η αλλαγή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω του θανάτου του επιχειρηματία.

Ο Ισάκ Άντίκ θεωρούνταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Καταλονίας, με περιουσία που εκτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά τον θάνατό του ξέσπασε σκληρή οικογενειακή διαμάχη για την κληρονομιά.

Η οικογένεια πάντως αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του πρωτότοκου γιου Τζόναθαν στην υπόθεση.

«Δεν υπάρχουν και δεν θα βρεθούν νόμιμα επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του. Η αθωότητά του είναι απόλυτη», ανέφεραν εκπρόσωποι της οικογένειας σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης.