Η Ρωσία κατηγορεί την Ευρώπη ότι παρεμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ξεκαθάρισε ο Πεσκόφ
Ο Πούτιν και ο Τραμπ στην Αλάσκα
Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα / REUTERS/Kevin Lamarque

Για παρακώλυση των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία κατηγορεί τους Ευρωπαίους η Ρωσία, τονίζοντας θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία ώσπου να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις προσπάθειες του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Σημειώνεται ότι δημοσίευμα του πρακτορείου Axios, αναφέρεται ότι ο Τραμπ σκέφτεται να «παγώσει» τις διπλωματικές του προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

