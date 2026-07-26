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Λονδίνο: Μεγάλα προβλήματα έπειτα από διακοπή νερού στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ

Έχουν κλείσει εστιατόρια και μπαρ μέσα στο αεροδρόμιο ενώ δεν λειτουργούν οι βρύσες και τα καζανάκια
Αεροδρόμιο
AP Photo/Matt Dunham, File
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Η παροχή νερού στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου διακόπηκε την Κυριακή (26.07.2026), μετά από διακοπή νερού, όπως ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου σε δήλωση που δημοσίευσαν στο X.

Το πρόβλημα είχε ως αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα καζανάκια και οι βρύσες στις τουαλέτες και να κλείσουν εστιατόρια και μπαρ μέσα στο δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Λονδίνου, όπως ανέφεραν επιβάτες στα social media.

Το αεροδρόμιο Γκάντγουικ, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο της Βρετανίας μετά το Heathrow, ανέφερε ότι η παροχή νερού και στους δύο τερματικούς σταθμούς του είχε επηρεαστεί.

«Διατίθεται εμφιαλωμένο νερό στους επιβάτες και το προσωπικό σε όλο το αεροδρόμιο, ενώ λαμβάνονται και άλλα μέτρα έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί η ευημερία των επιβατών μας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η εταιρεία ύδρευσης SES Water ανέφερε ότι προβλήματα που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο επεξεργασίας νερού Bough Beech είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένοι πελάτες να αντιμετωπίζουν χαμηλή πίεση νερού ή προσωρινή διακοπή της παροχής.

«Το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ έχει επηρεαστεί, αλλά συνεργαζόμαστε μαζί τους, ενώ οι ομάδες μας εργάζονται για να αποκαταστήσουν την κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η εταιρεία.

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