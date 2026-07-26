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Στενά του Ορμούζ: Εξερράγη πετρελαιοφόρο που έπεσε σε ναυτική νάρκη

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές για ποιο πετρελαιοφόρο πρόκειται
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
REUTERS/Stringer
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Έκρηξη σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το Tasnim, το πετρελαιοφόρο προσέκρουσε στη νάρκη αφού είχε παρεκκλίνει από τη θαλάσσια διαδρομή που έχει εγκρίνει η Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το περιστατικό που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι τα πλοία που παρεκκλίνουν από τη θαλάσσια διαδρομή που έχει καθορίσει το Ιράν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Στο παρελθόν, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν σταματήσει ή επιτεθεί σε πλοία στην περιοχή, είχαν αναφέρει ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό με το Ιράν και να ακολουθούν τους θαλάσσιους διαδρόμους που έχουν οριστεί από την Τεχεράνη.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από την περιοχή διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου. Για τον λόγο αυτό, οποιοδήποτε περιστατικό στην περιοχή προκαλεί διεθνή ανησυχία, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Χούθι: Ανακοίνωσαν την κατάρριψη σαουδαραβικού drone

Την ίδια ώρα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα τουρκικής κατασκευής σαουδαραβικό αναγνωριστικό drone. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης δήλωσε:

«Καταφέραμε να καταρρίψουμε ένα τουρκικής κατασκευής ένοπλο αναγνωριστικό drone τύπου “Bayraktar Akinci”, το οποίο ανήκε στον σαουδαραβικό στρατό. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε εχθρικές επιχειρήσεις στον εναέριο χώρο της επαρχίας Αλ Τζαουφ (Al-Jawf)».

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