Βερολίνο: Σχεδίαζε και παλαιότερα επίθεση ο ισλαμιστής ύποπτος της φονικής επίθεσης με βαν σε εκδήλωση Pride

Οι αρχές στη Γερμανία συνεχίζουν να αναζητούν τον 21χρονο δράστη Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, που έπεσε με βαν πάνω σε πλήθος σε εκδήλωση για την αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν – εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Η αστυνομία του Βερολίνου, ανέφερε πως ο 21χρονος είναι γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής και η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

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Ο δράστης αναζητείται από χθες (25.07.2026) το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση για την αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρα της Οδού Christopher.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος γεννήθηκε το 2005 στο Βερολίνο, είναι Γερμανός υπήκοος με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος».

Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε «σοβαρή πράξη βίας η οποία θέτει σε κίνδυνο το κράτος» και η εισαγγελία εισηγήθηκε την τριετή φυλάκισή του. Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Tiergarten στο Βερολίνο επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης ενός έτους και τον περασμένο Μάιο ο Αμπντούλ Μπαλούτ αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης.

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Πριν από λίγες εβδομάδες, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, οι αρχές έλαβαν πληροφορίες που ήθελαν τον αναζητούμενο να έχει αναρτήσει φωτογραφία όπλου στο διαδίκτυο. Σε έρευνα ωστόσο που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του, εντοπίστηκε τότε μόνο ένα ψεύτικο όπλο.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία και πλήρη περιγραφή του υπόπτου: «Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται επίσης ότι όποιος μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρχές, αλλά να μην τον πλησιάσει και να μην του μιλήσει, καθώς ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (25.07.2026), ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό, αλλά και ειδικές δυνάμεις, φρουρούν σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Βερολίνο, ενώ σήμα έχει διαβιβαστεί στις υπηρεσίες συνοριοφυλακής και στις γειτονικές χώρες, για το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Οι έρευνες διεξάγονται ακόμη με ελικόπτερα, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα επίσης με το Spiegel, η πόλη του Άμστερνταμ, η οποία από χθες φιλοξενεί εκδηλώσεις του World Pride, έχει ενισχύσει τα μέτρα περιφρούρησης, σε συνεργασία με την εισαγγελία και τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας.

«Τρομοκρατική ενέργεια» δήλωσε ο υπ. Εσωτερικών

Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο.

Τα ομόσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές.