Η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά την Οδησσό: Στις φλόγες η μεγαλύτερη αποθήκη ηλιελαίου στην Ουκρανία

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή ενώ η φωτιά μαίνεται στις τεράστιες δεξαμενές
Οδησσός
Οδησσός / Reuters

Η Ρωσία συνέχισε και σήμερα 20 Δεκεμβρίου τα χτυπήματα στην Οδησσό και τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής στη νότια Ουκρανία.

Από τις επιθέσεις που εξαπολύει η Ρωσία στην Οδησσό έχει τυλιχθεί στις φλόγες ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός ηλιελαίου στην Ουκρανία,
ενώ ο απολογισμός από το πλήγμα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ανήλθε στους οκτώ νεκρούς.

Η Μόσχα εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις στην Οδησσό, πλήττοντας λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η Ρωσία προσπαθεί και πάλι να περιορίσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα και να μπλοκάρει τις παράκτιες περιοχές μας» κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι θα πλήξει τα ουκρανικά λιμάνια, σε αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της.

«Ο εχθρός καταστρέφει σκόπιμα τις επιμελητειακές υποδομές της περιοχής της Οδησσού και τρομοκρατεί τους αμάχους» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα, αναφερόμενος σε μια νέα επίθεση, νωρίς το πρωί, στο γειτονικό λιμάνι του Πιβντένι.

Ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό φυτικών ελαίων της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Κορνέλι Βρινς, διευθυντής του εμπορικού τμήματος της Allseeds, της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

Πλάνα που εστάλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν τους πυροσβέστες αντιμέτωπους με τεράστιες φλόγες που περιζώνουν τις πελώριες δεξαμενές με το λογότυπο της εταιρείας και πυκνό μαύρο καπνό να έχει καλύψει την περιοχή.

A firefighter works at the site of a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa region, Ukraine in this handout picture released December 20, 2025. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region

A firefighter works at the site of a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa region, Ukraine in this handout picture released December 20, 2025. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region
Reuters

«Εκατοντάδες τόνοι ηλιέλαιου» χάθηκαν από την πυρκαγιά, είπε ο Βρινς, σημειώνοντας ότι αυτό ήταν το πέμπτο και καταστροφικότερο πλήγμα από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην παραγωγή ηλιέλαιου, όμως ο πόλεμος περιέπλεξε τις εξαγωγές, καθώς έκλεισαν οι θαλάσσιες εμπορικές οδοί της Μαύρης Θάλασσας και εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε λιμάνια.

Εξάλλου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν ακόμη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή της Οδησσού, όπου η Μόσχα βάζει στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του είπε την Παρασκευή ότι έπληξε, για πρώτη φορά, ένα τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στα «ουδέτερα νερά» της Μεσογείου.

