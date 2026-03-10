Κόσμος

Η Ρωσία συνεχίζει τα φονικά πλήγματα στην Ουκρανία – Τέσσερις άμαχοι νεκροί από βομβαρδισμό στο Σλοβιάνσκ

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα με τρεις ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες και ότι ένα 14χρονο κορίτσι είναι μεταξύ των τραυματιών
Οι ζημιές από την ρωσική επίθεση στο Σλοβιάνσκ
Οι ζημιές από την ρωσική επίθεση στο Σλοβιάνσκ / General Prosecutor's Office / Handout via REUTERS

Την ώρα που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει και να εξαπολύει καταστροφικές επιθέσεις στην Ουκρανία, προκαλώντας εκταταμένες υλικές ζημιές αλλά και ανθρώπινες απώλειες, στον άμαχο πλήθυσμο.

Ειδικότερα, η Ρωσία χτύπησε την πόλη Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό 16 άλλων, δήλωσε σήμερα (10.03.2026) ο τοπικός κυβερνήτης, Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο Φιλάσκιν δήλωσε ότι η Ρωσία έριξε τρεις κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη και ότι ένα 14χρονο κορίτσι είναι μεταξύ των τραυματιών.

Την ίδια ώρα, ο στρατηγός Ολεξάντρ Κομαρένκο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν σχεδόν 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών από τους Ρώσους τις τελευταίες εβδομάδες και τώρα ελέγχουν σχεδόν το σύνολο του Ντνιπροπετρόφσκ.

Μόλις τρεις μικροί οικισμοί στην νότια ουκρανική περιφέρεια παραμένουν υπό ρωσικό έλεγχο και μένει να επαληθευτεί η κατάσταση σε δύο ακόμα, δήλωσε ο Κομαρένκο, που είναι μέλος του Γενικού Επιτελείου, με τα σχόλιά του να δημοσιοποιούνται σήμερα.

Τον Φεβρουάριο του 2026, σημειώθηκαν θετικά αποτελέσματα, δήλωσε ο ίδιος. «Απελευθερώθηκαν περισσότερα εδάφη από αυτά που χάθηκαν», δήλωσε ο στρατηγός.

Ο Κομαρένκο χαρακτήρισε τη συνολική κατάσταση «δύσκολη αλλά υπό έλεγχο».

