Η Ρωσία χαρακτήρισε ανεπιθύμητους τους «Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα» – «Υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια»

Η οργάνωση κατέταξε τη Ρωσία στην 171η θέση από 180 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου
Η Ρωσία χαρακτηρίζει «ανεπιθύμητη οργάνωση» τους «Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα», τη γνωστή  διεθνή ΜΚΟ που έχει έδρα τη Γαλλία.

Η Ρωσία επιτίθεται στη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου, Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ, Reporters Without Borders / RWB, Reporters sans frontières / RSF), όπως έχει πράξει και με άλλες, που, όπως λέει, υπονομεύουν την εθνική της ασφάλεια.

Ο χαρακτηρισμός «ανεπιθύμητη οργάνωση» σημαίνει ότι οι Ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται ή χρηματοδοτούν τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Στις οργανώσεις που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπιθύμητες περιλαμβάνονται το Radio Free Europe/Radio Liberty, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace και η Διεθνής Αμνηστία με έδρα το Λονδίνο.

Η ΜΚΟ «Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» (RSF) ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1985, υπερασπίζεται τους δημοσιογράφους και αγωνίζεται κατά της λογοκρισίας παγκοσμίως.

Οι RSF δεν έχουν σχολιάσει την ανακοίνωση της Μόσχας.

Η οργάνωση κατέταξε τη Ρωσία στην 171η θέση από 180 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου φέτος και έχει καταγράψει 50 δημοσιογράφους που κρατούνται στη χώρα.

