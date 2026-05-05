Αναζητούνται οι 82 επιβάτες του αεροσκάφους με το οποίο «πέταξε» η γυναίκα που πέθανε από χανταϊό, από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Ο ΠΟΥ υποψιάζεται ότι η μετάδοση του ιού έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius / Reuters

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε η γυναίκα από την Ολλανδία, που είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε «γαστρεντερικά συμπτώματα».

Την επομένη, η γυναίκα πήρε το αεροπλάνο για τη Νότια Αφρική, μπήκε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης, πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.

Τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκε ότι η γυναίκα είχε μολυνθεί από χανταϊό. «Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών» του αεροπλάνου της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink, το οποίο απογειώθηκε στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη μεταφέροντας 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, όπως είπε η διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας, Κάριν Μάρεϊ.

Ο ΠΟΥ υποψιάζεται ότι η μετάδοση του ιού έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μόνο μία πτήση την εβδομάδα γίνεται από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το απομονωμένο νησί της Αγίας Ελένης, στη μέση του Ατλαντικού. Η πτήση διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες. Οι νοτιοαφρικανικές αρχές ζήτησαν από την εταιρεία να ενημερώσει τους επιβάτες ώστε να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Υγείας.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλεύσει εντός των επόμενων ωρών από το Πράσινο Ακρωτήριο με προορισμό είτε τα Κανάρια Νησιά, είτε την Ολλανδία, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο του ΠΟΥ.

