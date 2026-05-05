Ουάσινγκτον: Η τρελή καταδίωξη παιδιού πάνω σε πεζοδρόμιο από μεθυσμένη οδηγό – Δείτε βίντεο

Η γυναίκα τελικά συνελήφθη αφού σκόρπισε τον τρόμο στη γειτονιά και στο παιδάκι που κινδύνευσε
Η καταδίωξη από την μεθυσμένη οδηγό
Ένα τρομακτικό βίντεο προκαλεί οργή στις ΗΠΑ, στο οποίο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κυνηγά ένα παιδί πάνω σε πεζοδρόμιο στην Ουάσιγκτον, με τη γυναίκα οδηγό να κινείται επικίνδυνα ανάμεσα σε σπίτια.

Στο ίδιο βίντεο το οποίο δημοσίευσε τη Δευτέρα (04.05.2026) το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σποκάν στην Ουάσιγκτον, το αυτοκίνητο ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και περνά ξυστά από έναν πυροσβεστικό κρουνό και θάμνους, ενώ η γυναίκα συνεχίζει την καταδίωξη, την ώρα που γείτονες προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει και βιντεοσκοπούν το σκηνικό του τρόμου.

Λίγο πριν ξεκινήσει η καταδίωξη, το παιδί είχε απομακρυνθεί από ένα ασημί αυτοκίνητο και τη 56χρονη οδηγό, την Γουέντι Κλεμέντε, η οποία είχε σταματήσει και του φώναζε από το παράθυρο. Το παιδί γύρισε προς το μέρος της, φάνηκε να απαντά και στη συνέχεια έφυγε, με τη γυναίκα να το κυνηγά, αναφέρει το Spokesman-Review.

«Αυτή η γυναίκα είναι τρελή», ακούγεται να λέει η γειτόνισσα την ώρα που το ασημένιο Ford Focus κυνηγάει το παιδί.

 

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ενημερώθηκαν και για μια απόπειρα διάρρηξης σε κοντινή κατοικία, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο μακριά. Ο ιδιοκτήτης, που έλειπε, είδε μέσω κάμερας ασφαλείας κάποιο άτομο να προσπαθεί να ανοίξει πόρτες.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Γουέντι Κλεμέντε στο σημείο μαζί με το όχημά της. Εκείνη ισχυρίστηκε πως είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της και έψαχνε άλλα σκυλιά για να παίξουν μαζί.

Αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την καταδίωξη, όμως οι αστυνομικοί θεώρησαν πως οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών. Όταν προσπάθησαν να τη συλλάβουν, εκείνη αντέδρασε και επιχείρησε να κλωτσήσει έναν αστυνομικό, ενώ αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να συνεχιστεί η υπόθεση. Το περιστατικό συνέβη στις 28 Απριλίου και μία ημέρα αργότερα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

