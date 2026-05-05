Πλήγμα στη Βρετανία: Κλείνουν οι παμπ η μία μετά την άλλη – Δύο «λουκέτα» κάθε μέρα και 2.400 άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους

Τα αγαπημένα στέκια των Βρετανών κλείνουν το ένα μετά το άλλο παρά τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση
The Mayflower, a British pub in London, Wednesday, July 23, 2025.
(AP Photo/Joanna Chan)

Κλείνουν η μία μετά την άλλη οι παμπ στη Βρετανία, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι σχεδόν δύο καταστήματα κατεβάζουν ρολά κάθε μέρα στις αρχές του 2026.

Συγκεκριμένα, στη Βρετανία 161 παμπ έκλεισαν μέσα στους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, κάτι που σημαίνει ότι περίπου 2.400 άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε στήριξη για τον κλάδο, μετά από προειδοποιήσεις ότι νέοι φόροι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερα «λουκέτα». Από τον περασμένο μήνα εφαρμόζεται μείωση φόρου κατά 15% για παμπ και χώρους με ζωντανή μουσική, αναφέρει το BBC.

Ωστόσο, η Ένωσης Μπύρας και Παμπ της Βρετανίας» (BBPA) τονίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν και ζητά πιο μόνιμες λύσεις, όπως γενικότερες αλλαγές στη φορολογία του κλάδου της εστίασης.

Το 2025 είχαν ήδη κλείσει 336 παμπ, δείχνοντας ότι το πρόβλημα είναι διαρκές. Όπως ανέφερε η επικεφαλής της BBPA, Έμα ΜακΚλάρκιν, οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν δουλειά, όμως τα κέρδη τους «εξαφανίζονται» λόγω υψηλών φόρων και μεγάλων εξόδων.

Τα τελευταία χρόνια, οι παμπ και γενικά οι επιχειρήσεις φιλοξενίας στη Βρετανία αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις, κυρίως λόγω αυξημένων μισθών, υψηλών λειτουργικών εξόδων και αλλαγών στις συνήθειες των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο η Ουαλία είχε μικρή αύξηση στον αριθμό των παμπ, ενώ η Σκωτία κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, με 41 «λουκέτα» μέσα σε τρεις μήνες.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δηλώνει ότι στηρίζει τον κλάδο, μειώνοντας φόρους, «παγώνοντας» κάποιες επιβαρύνσεις για δύο χρόνια και αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις φιλοξενίας, με στόχο να βοηθήσει τα καταστήματα να αντέξουν και να αναπτυχθούν.

