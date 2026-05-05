Ιμάμογλου σε φον ντερ Λάιεν: Μη μας συγκρίνετε με Ρωσία και Κίνα

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η τουρκική κυβέρνηση «υπονομεύει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα»
Εκρέμ Ιμάμογλου / Reuters

Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, απηύθυνε προειδοποίηση προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να μην εξισώνει την Τουρκία με τη Ρωσία και την Κίνα.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο Politico, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναφέρθηκε και στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τόνισε ότι μια τέτοια σύγκριση αντιβαίνει τόσο στις γεωπολιτικές πραγματικότητες όσο και στα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η τουρκική κυβέρνηση «υπονομεύει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα», επιρρίπτοντας ευθύνες και στην ΕΕ για ασυνέπεια, καθώς –όπως υποστήριξε– ταλαντεύεται μεταξύ αρχών και συμφερόντων χωρίς σαφές στρατηγικό όραμα.

Επιπλέον, κάλεσε την Ένωση να εμβαθύνει περισσότερο στην κατανόηση της τουρκικής ιστορίας και κοινωνίας και να πάψει να προσεγγίζει τη χώρα μέσα από φόβους, στερεότυπα και βραχυπρόθεσμους πολιτικούς υπολογισμούς.

Η τοποθέτησή του αποτελεί απάντηση σε πρόσφατη δήλωση της φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη πρέπει να ενισχυθεί ώστε να μην τεθεί υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, άσκησε κριτική στις δηλώσεις αυτές, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως βασικού συμμάχου του ΝΑΤΟ και σημαντικού εταίρου στο μεταναστευτικό.

Ο Ιμάμογλου, βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξακολουθεί να στηρίζει την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, αν και επισημαίνει ότι η μακροχρόνια στασιμότητα της διαδικασίας οφείλεται και στις δύο πλευρές.

