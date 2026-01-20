Η Ryanair «τρολάρει» τον Έλον Μασκ ανακοινώνοντας προς τιμήν του προσφορά «θέσεων για μεγάλους ηλίθιους» με 16,99 λίρες

Η μάχη των δισεκατομμυριούχων μεταξύ του Έλον Μασκ και του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, έχει ενταθεί.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης ξεκίνησε αυτό που αποκαλεί «τη μεγάλη πώληση θέσεων της Ryanair για ηλίθιους» απαντώντας στον Έλον Μασκ, ο οποίος φέρεται να εκνευρίστηκε από δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Μάικλ Ο’ Λίρι, και που εμφανίζεται μέσω αναρτήσεών του στο Χ, «αποφασισμένος να προχωρήσει ακόμη και στην εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας».

Συγκεκριμένα, η Ryanair κάνοντας μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, ανακοίνωσε το «λανσάρισμα» προσφοράς με την ονομασία «Great Idiots seat sale», εννοώντας ότι κάνει έκπτωση για θέσεις… μεγάλων ηλιθίων την οποία, όπως αναφέρει, αφιερώνει «ειδικά στον Έλον Μασκ».

Με τη σειρά του ο μεγιστάνας της τεχνολογίας απάντησε: «I [heart] Ryanair», λέγοντας δηλαδή ότι «αγαπάει την Ryanair».

Η φιγούρα του Elon Musk, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, κρατά ένα κόκκινο μοντέλο αυτοκινήτου Tesla και έχει ένα μοντέλο πυραύλου δίπλα στο αριστερό του πόδι.

Το διαφημιστικό κείμενο της εταιρείας «υπόσχεται 100.000 θέσεις διαθέσιμες από 16,99 λίρες για ταξίδια μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου».

Όπως αναφέρει: «Διαθέσιμο μόνο για τον Elon Musk και άλλους «ηλίθιους» στο X!! Κάντε κράτηση σήμερα πριν προλάβει ο Musk!»

Κάνοντας κλικ, ο υποψήφιος ταξιδιώτης μεταφέρεται πράγματι σε μια σελίδα με δεκάδες προορισμούς σε τιμές που ξεκινούν από κάτω των 15 λιρών. Η Ryanair, που συνηθίζει να έχει ένα λίγο πιο επιθετικό και… καυστικό επικοινωνιακό ύφος, ανέφερε ότι ο διευθύνων σύμβουλός της θα μιλήσει αύριο, σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο, για τις «επιθέσεις» του Έλον Μασκ.

Η διαμάχη μεταξύ Musk και O’Leary ξεκίνησε όταν ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων αεροπορικών εταιρειών και δεν θα εγκαταστήσει το wifi Starlink στον στόλο των αεροσκαφών Boeing 737 της Ryanair. Ο διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι ο απαραίτητος εξοπλισμός θα δημιουργούσε επιπλέον αεροδυναμική αντίσταση που θα κόστιζε 250 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι επιβάτες μας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν», δήλωσε ο O’Leary.

Ο ιδιοκτήτης της Starlink δήλωσε ότι ο υπολογισμός του διευθύνοντα συμβούλου της αεροπορικής ήταν λανθασμένος. Η διαμάχη εντάθηκε όταν ο διευθυντής της Ryanair δήλωσε σε ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό: «Δεν θα έδινα καμία σημασία στον Elon Musk. Είναι ηλίθιος. Πολύ πλούσιος, αλλά εξακολουθεί να είναι ηλίθιος».

Ο Musk επέμεινε ότι ο O’Leary «πρέπει να απολυθεί» και πρότεινε να αγοράσει τη Ryanair. Ωστόσο, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ιδιοκτησία των αεροπορικών εταιρειών καθιστούν αυτή την προοπτική εξαιρετικά απίθανη. Αν και ο επιχειρηματίας έχει αμερικανική, καναδική και νοτιοαφρικανική υπηκοότητα, η ΕΕ απαιτεί οι αεροπορικές εταιρείες να ανήκουν σε ευρωπαϊκούς φορείς.