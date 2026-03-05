Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 3 βαλλιστικούς πυραύλους σε σημερινή επίθεση που δέχτηκε το Ριάντ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 3 βαλλιστικούς πυραύλους καθώς το Ριάντ δέχτηκε επίθεση νωρίτερα σήμερα (5/3/2026).

«Τρεις πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν έξω από την πόλη Αλ-Χαργκ» στο Ριάντ, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο X.

Οι αεροπορικές άμυνες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορούν και ανταποκρίνονται στις εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σε μια σύντομη δήλωση, το υπουργείο προσθέτει ότι «οι ήχοι που ακούγονται σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και της αναχαίτισης drones και πυρομαχικών από μαχητικά αεροσκάφη».

Αυτό συμβαίνει λίγο μετά την ανακοίνωση των ΗΑΕ ότι έχουν αναχαιτίσει έξι ιρανικούς πυραύλους και 131 drones μέχρι σήμερα. Ένας πύραυλος και έξι drones προσγειώθηκαν στο έδαφός τους.

Νωρίτερα σήμερα μάλιστα, υπήρξαν μαρτυρίες κατοίκων που υποστήριζαν ότι είδαν καπνό στο βόρειο τμήμα της πόλης, γεγονός που δημιούργησε ανησυχία εν μέσω της επικίνδυνης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ακόμα διπλωμάτες και προσωπικό των πρεσβειών στην διπλωματική συνοικία του Ριάντ, Al Safarat, στη Σαουδική Αραβία είχαν λάβει εντολή να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος λόγω πιθανής απειλής από το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χώρες της περιοχής έχουν γίνει στόχος ιρανικών πληγμάτων, ως απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.