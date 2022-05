Η Σουηδία γυρνά σελίδα, αποφασίζοντας να εγκαταλείψει την ουδετερότητά της, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο επισήμως, η Σουηδία συντάσσεται με την Φινλανδία και υποβάλλει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Sweden officially announces it will apply to become a member of NATO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ανακοίνωση έκανε η πρωθυπουργός της χώρας κυρία Άντερσον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ είναι το καλύτερο για την ασφάλεια της Σουηδίας».

«Θα ενημερώσουμε το ΝΑΤΟ ότι θέλουμε να γίνουμε μέλος της συμμαχίας», είπε η κ. Άντερσον μετά από μια συζήτηση για την πολιτική ασφάλειας στο κοινοβούλιο σήμερα.

Και πρόσθεσε: «Υπάρχει ευρεία πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Το καλύτερο πράγμα για τη Σουηδία και τον σουηδικό πληθυσμό είναι να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ».

#BREAKING

Swedish PM #Andersson confirms Sweden is to apply for Nato membership, reversing a 200-year policy. 'Joining Nato is the best for Sweden's security,' she says.#Sweden @NATO pic.twitter.com/B5Fshweu3c