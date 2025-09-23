Κόσμος

Η Σουηδία καλεί την Ευρώπη σε «πολεμική ετοιμότητα» απέναντι στην απειλή της Ρωσίας

Από το Βερολίνο, ο Σουηδός υπουργός Άμυνας κάλεσε τους Ευρωπαίους να αλλάξουν νοοτροπία και να προετοιμαστούν για μια ένοπλη σύγκρουση, καθώς η Ρωσία ενισχύει μαζικά τον στρατό της και τις επιθετικές της δυνατότητες
Γερμανοί στρατιώτες σε εκπαίδευση του ΝΑΤΟ
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Nadja Wohlleben

Πρόκειται για ένα σοβαρό προειδοποιητικό μήνυμα από τον υπουργό Άμυνας της Σουηδίας, Παλ Γιόνσον, από το Βερολίνο. Τη Δευτέρα (23.09.2025), κάλεσε την Ευρώπη να εγκαταλείψει τη «νοοτροπία ειρηνικής περιόδου» και να υιοθετήσει μια «νοοτροπία πολεμικής ετοιμότητας» απέναντι στη Ρωσία.

Κατά την επίσκεψή του στη γερμανική πρωτεύουσα, πριν από τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του Μπόρις Πιστόριους, ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας υπογράμμισε ότι η Ρωσία επανεξοπλίζεται με μεγάλη ταχύτητα και αναπτύσσει ένα «πιο φονικό» οπλοστάσιο, κυρίως σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς και στον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Ο Γιόνσον προειδοποίησε επίσης για τις συνεχιζόμενες διαφορές εντός του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. «Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις επενδύσεις άμυνας μεταξύ συμμάχων. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν θέλω να βλέπω κατακερματισμό στις αμυντικές επενδύσεις», τόνισε σε ομιλία του στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ.

Μια Σουηδία πλέον βαθιά ενταγμένη στο ΝΑΤΟ

Ύστερα από δεκαετίες ουδετερότητας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σουηδία εντάχθηκε πέρυσι στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για τον Γιόνσον, το Κίεβο παίζει σήμερα τον ρόλο «ασπίδας – ή ξίφους, αν θέλετε – απέναντι στη ρωσική στρατιωτική επέκταση». Όμως εξέφρασε τη λύπη του ότι η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία βαραίνει πλέον ολοένα και λιγότερους συμμάχους.

Ο Σουηδός υπουργός υποστήριξε ακόμη την ανάγκη για ισχυρότερη διμερή συνεργασία με τη Γερμανία, εκτιμώντας ότι Στοκχόλμη και Βερολίνο πρέπει να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να συνάψουν μακροπρόθεσμα αμυντικά συμβόλαια. «Οι χώρες μας ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές και αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις, είτε πρόκειται για τον πόλεμο στην Ουκρανία είτε για τις ρωσικές απειλές στη Βαλτική Θάλασσα», κατέληξε ο Γιόνσον.

