Η στιγμή που λεωφορείο βγαίνει εκτός ελέγχου στο Σάο Πάολο: Ούρλιαζαν οι επιβάτες – 12 τραυματίες

Τον πανικό σκόρπισε ένα λεωφορείο που έχασε τον έλεγχο μετά από πιθανή βλάβη στα φρένα και προσέκρουσε σε 15 οχήματα στο Σάο Πάολο. Αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 άτομα, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Το λεωφορείο, που ήταν γεμάτο επιβάτες, ακολούθησε μία «τρελή» κούρσα στον αυτοκινητόδρομο Raposo Tavares του Σάο Πάολο στη νοτιοανατολική Βραζιλία, το πρωί της Δευτέρας (17.11.2025).

Στο βίντεο από την κάμερα του οχήματος, οι πανικόβλητοι επιβάτες φαίνονται να φωνάζουν και να προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι στη διάρκεια της τρομακτικής διαδρομής, η οποία διήρκεσε σχεδόν ένα λεπτό.

Το λεωφορείο, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του οδηγού, χτύπησε άλλα 15 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, πριν καταφέρει να το σταματήσει ρίχνοντάς το στην είσοδο ενός συγκροτήματος κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, το όχημα κινούνταν με λίγο λιγότερο από 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές του φορέα εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου, Ecovias Raposo Castello, το λεωφορείο είχε υποστεί βλάβη στα φρένα.