Η στιγμή που ο Μακρόν παίρνει τηλέφωνο τον Ζελένσκι ενώ μιλάει σε δημοσιογράφους: «Συγγνώμη Εμανουέλ, να σε πάρω σε 15 λεπτά;»

Ένα τηλεφώνημα του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έμελλε να σταθεί η αφορμή για να διακοπεί για λίγα δευτερόλεπτα η συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης που είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας με δημοσιογράφους.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media έχουν αποτυπώσει τη στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σηκώνει το τηλέφωνο, προκειμένου να απαντήσει στο τηλεφώνημα. Στη γραμμή… είναι ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Συγγνώμη Εμανουέλ, έχω μία συζήτηση με δημοσιογράφους, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά;» φαίνεται να λέει στο βίντεο ο ουκρανός πρόεδρος προς τον Γάλλο ομόλογό του.

Στη συνέχεια – και μετά από μία παύση λίγων δευτερολέπτων – ακούγεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τον ευχαριστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «ναι, παρακαλώ, ευχαριστώ Εμάνουελ, τέλεια, οκ, αντίο».

Macron unexpectedly called Zelensky while he was speaking with journalists. When asked to confirm if it was the French president, Zelensky replied: “Yes, I just spoke with President Macron. We talk very often — about once a day, on average.” pic.twitter.com/YsR4CiSoqM

Ωστόσο, το τηλεφώνημα δεν θα μπορούσε να μην σχολιαστεί από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ρώτησαν τον πρόεδρο της Ουκρανίας αν όντως στην τηλεφωνική γραμμή ήταν ο γάλλος ομόλογός του.

Macron called Zelensky during his conversation with journalists



The Ukrainian president picked up the phone, explained that he was currently speaking with the media, and promised to call back right after. According to Zelensky, he and Macron talk on the phone approximately… pic.twitter.com/6LZ7e8cK4Y