Η στιγμή που ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος στο Long Island – Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του κόσμου

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.03.2026) έχει βγει στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο με «πρωταγωνιστή» τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ από τη στιγμή που συνελήφθη μεθυσμένος ενώ οδηγούσε στο Long Island.

Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από την κάμερα του αστυνομικού που τον σταμάτησε για έλεγχο και ο διάσημος τραγουδιστής δυσκολεύεται να περάσει από τεστ νηφαλιότητας. Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ οδηγούσε μεθυσμένος τον Ιούνιο του 2024 και για τον λόγο αυτό συνελήφθη.

Αργότερα, εκείνος δήλωσε ένοχος για μειωμένη κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και έλαβε κοινωφελή εργασία, μαζί με δημόσια συγγνώμη, στο πλαίσιο συμφωνίας παραδοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σαγκ Χάρμπορ ο τραγουδιστής παραβίασε το σήμα στοπ, βγήκε από τη λωρίδα του και βγήκε από την BMW του μυρίζοντας αλκοόλ. Αφού τον σταμάτησαν, ένας αστυνομικός τον ρώτησε γιατί βρισκόταν στην πόλη κι εκείνος απάντησε ότι βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τον διάλογο του τραγουδιστή με τον αστυνομικό:

Αστυνομικός: «Τι κάνεις;» ρώτησε ο αξιωματικός.

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: «Δύσκολο να το εξηγήσω. Παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».

Αστυνομικός: «Είστε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ; Έχετε άδεια οδήγησης μαζί σας;».

Το βίντεο από την κάμερα σώματος δείχνει τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ να αγωνίζεται να ακολουθήσει οδηγίες καθώς οι αστυνομικοί του ζητούσαν να περπατήσει από τη φτέρνα ως τα νύχια σε ευθεία γραμμή και να σταθεί στο ένα πόδι.

Καθώς οι αξιωματικοί εξηγούσαν τις οδηγίες, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ζήτησε συγγνώμη, λέγοντάς τους: «Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά».

«Είμαι λίγο νευρικός», είπε ακόμα.

Ύστερα κάθισε στο πίσω κάθισμα του περιπολικού και ρώτησε: «Γιατί με συλλαμβάνετε;»

Ο Τίμπερλεϊκ ενημερώθηκε αργότερα στο αστυνομικό τμήμα ότι θα κρατούνταν όλη τη νύχτα και είπε «θα είμαι εδώ όλη νύχτα; Είστε τρελοί, φίλε».

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μήνυσε το Σαγκ Χάρμπορ και το αστυνομικό τμήμα του, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την κυκλοφορία του βίντεο από κάμερα σώματος από τη σύλληψή του το 2024.

Με μία αίτηση που επιδιώκει να εμποδίσει την κυκλοφορία του βίντεο, η νομική ομάδα του, ο τραγουδιστής δήλωσε ότι ενημερώθηκε την 1η Μαρτίου για την πρόθεση του αστυνομικού τμήματος να απαντήσει σε αίτημα βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (FOIL) για την κυκλοφορία του βίντεο από την κάμερα σώματος, το οποίο θα περιλαμβάνει αποκρύψεις για ιατρικούς λόγους και λόγους ασφαλείας.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το βίντεο «περιέχει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και ιδιωτικά στοιχεία που δεν σχετίζονται με καμία ενέργεια επιβολής του νόμου δημόσιου ενδιαφέροντος και που διαφορετικά δεν θα ήταν ορατά στο κοινό χωρίς την παρουσία και την καταγραφή των αστυνομικών».

Την Παρασκευή, ωστόσο, οι δικηγόροι του Τίμπερλεϊκ δήλωσαν ότι το βίντεο «δεν συνιστά αδικαιολόγητη παραβίαση της προσωπικής ζωής» σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία και συμφώνησαν με την δημοσίευσή του.