Η στιγμή που πύραυλος πέφτει πάνω σε Παλαιστίνιο στη Γάζα

Ο πιο άτυχος άνθρωπος, που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, ήταν ένας Παλαιστίνιος στη Γάζα, το βράδυ της Τρίτης (1/10/24).

Σε βίντεο με πολύ σκληρές εικόνες που βλέπει το φως της δημοσιότητας, εμφανίζεται ο άτυχος Παλαιστίνιος να περπατάει στη Γάζα, όταν ξαφνικά πέφτει πάνω του ένας ισραηλινός πύραυλος.

Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος…

Incredibly unlucky: Iranian missile part fell on a Palestinian man in Gaza.



He died on the spot. pic.twitter.com/SgmaM1dskB