«Η συνείδησή μου είναι καθαρή» λέει ο πρίγκιπας Χάρι – Τι δήλωσε για την Ουκρανία, την οικογένειά του και τα ΜΜΕ

Όσα είπε ο πρίγκιπας Χάρι μετά την επίσκεψή του στην Ουκρανία σε συνέντευξη που παραχώρησε
Ο πρίγκιπας Χάρι στην Ουκρανία
Ο πρίγκιπας Χάρι στην Ουκρανία / Reuters

Ο πρίγκιπας Χάρι, επισκέφτηκε πριν από λίγες ημέρες τη Βρετανία για να αποτίσει φόρο τιμής στη γιαγιά του βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά να συναντήσει και τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Μετά την επίσκεψη στην πατρίδα του ο δούκας του Σάσεξ, ταξίδεψε αιφνιδιαστικά στην Ουκρανία που έγινε μάρτυρας της κατάστασης με τον πόλεμο της Ρωσίας να συνεχίζεται.

Ο σκοπός της επίσκεψης του πρίγκιπα Χάρι στο Κίεβο είναι να προωθηθεί το έργο του Ιδρύματος Invictus Games (IGF)  και να τιμηθεί η ανάρρωση και η αποκατάσταση χιλιάδων βετεράνων στην Ουκρανία που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, πριν από τρία χρόνια.

Λόγω του μεγάλου αριθμού τραυματιών, το Invictus Games Foundation έχει γίνει όλο και πιο γνωστό στην Ουκρανία, και ο Χάρι -κάπως απροσδόκητα- έχει αποκτήσει καθεστώς «ήρωα-θρύλου».

 

Ο Guardian τον συνόδεψε σε αυτό το ταξίδι και κατέγραψε την πολύπλευρη προσωπικότητα του δούκα του Σάσσεξ.

Σύμφωνα με το οδοιπορικό, δεν του αρέσουν οι στημένες φωτογραφίες, ούτε η ποδηλασία «έχω κόκαλα στον πισινό μου», όπως αναφέρει. Αντίθετα, του αρέσει η πυγμαχία για να ξεσπάει – «να χτυπάω με όλη μου τη δύναμη τον σάκο», όπως αναφέρει, τον βοηθά να χαλαρώνει.

Στον δημόσιο χώρο έχει σίγουρη φωνή και γοητεία με τους αγνώστους, αλλά όταν είναι μόνος μιλάει ήρεμα, ρωτά για τους ανθρώπους και για την πολιτική και έχει δικές του απόψεις.

Ο πρίγκιπας Χάρι στην Ουκρανία
Ο πρίγκιπας Χάρι στην Ουκρανία / Reuters

Δεν είναι, λέει, ο δυστυχισμένος άνθρωπος που θέλουν μερικά ΜΜΕ να τον παρουσιάζουν. και εκμυστηρεύτηκε ότι θα ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Δεν μετάνιωσε ποτέ που διηγήθηκε δημόσια τη δική του πλευρά της ιστορίας. «Η συνείδησή μου είναι καθαρή», απαντά.

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη μητέρα του, Νταϊάνα, αλλά και για τον πατέρα του. Αν οι Invictus Games είναι η επαγγελματική του προτεραιότητα, είναι ξεκάθαρο ότι ο πατέρας του είναι η προσωπική.

Πριν φύγει από το Κίεβο, ο Χάρι γέμισε το αεροσκάφος με δώρα από πολίτες σύμφωνα με τον Guardian. Έδειχνε σχεδόν αμήχανος με την απήχηση που είχε, σχολιάζοντας ότι ίσως αυτό να οφείλεται στη δική του στρατιωτική εμπειρία. Όταν του είπαν πως η στάση του θυμίζει Ουκρανό που «κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο», απάντησε: «Ξέρετε ποια έκανε πάντα το δικό της με τον δικό της τρόπο; Η μητέρα μου».

Όμως όλα αυτά προκύπτουν κατά την επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ουκρανία η προσοχή του Χάρι ήταν στραμμένη αποκλειστικά στο τι συμβαίνει εκεί.

Ο πρίγκιπας Χάρι στην Ουκρανία
Ο πρίγκιπας Χάρι στην Ουκρανία / Reuters

Η δημοτικότητά του στους Ουκρανούς είναι φανερή. Οι τραυματίες ήθελαν να του μιλήσουν, οι μητέρες και οι πατέρες των τραυματιών και των νεκρών ήθελαν να του σφίξουν το χέρι ή να τον αγκαλιάσουν. Τον χειροκροτούσαν και τον επεφημούσαν όπου και αν πήγε, όπως και τους συνεργάτες του.

Ο Χάρι και η ομάδα του συναντήθηκαν την Παρασκευή το πρωί στο Μουσείο Ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με υπουργούς και τραυματίες στρατιώτες. «Η αποκατάσταση και η αποθεραπεία μέσω αθλητισμού δεν υπήρχε πριν το Invictus» δήλωσε ο υφυπουργός για τα θέματα βετεράνων, Ρουσλάν Πριχόντκο στον Guardian.

Συγκινητική ήταν και η επίσκεψή του στην πλατεία Μαϊντάν, όπου βρέθηκε μόνος ανάμεσα σε φωτογραφίες, λουλούδια και σημαίες για τους νεκρούς: «Είναι ένα από τα πιο θλιβερά, αλλά και πιο όμορφα πράγματα που έχω δει» σχολίασε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος «θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί».

Παράλληλα, μίλησε για τη συνεχιζόμενη δικαστική του διαμάχη με εκδοτικούς ομίλους, στην οποία συμμετέχουν και προσωπικότητες όπως ο Έλτον Τζον. «Δεν πρόκειται για εκδίκηση, αλλά για λογοδοσία», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση πριν υπάρξει αλήθεια».

