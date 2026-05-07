Ο Μπαράκ Ομπάμα απαντά για τα UFO: «Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή – Αν υπήρχαν, κάποιος θα είχε βγάλει selfie μαζί τους»

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα απολαυστική συζήτηση για εξωγήινους και UFO είχε ο Μπαράκ Ομπάμα, στην εκπομπή «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά ανοιχτά για το αν πιστεύει στην ύπαρξη τους και να δηλώνει πως θα ήθελε πολύ να έρθει σε επαφή μαζί τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, συζητώντας με τον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ, ξεκαθάρισε πως, παρά τις θεωρίες και τις φήμες γύρω από εξωγήινους και UFO, η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει μυστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή επαφής με αυτήν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η κουβέντα πήρε ξεχωριστή τροπή όταν ο πρώην πρόεδρος εξήγησε πως, ακόμη κι αν υπήρχαν αποδείξεις ή φωτογραφίες από εξωγήινα σκάφη, θα ήταν αδύνατο να παραμείνουν κρυφές. «Η κυβέρνηση είναι τρομερή στο να κρατάει μυστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Former U.S. President Barack Obama said the government simply wouldn’t be able to hide the existence of aliens



According to him, U.S. authorities are not good at keeping secrets.



He joked that if there really were aliens or a UFO at a military base, someone would have taken a… pic.twitter.com/D0dbJotNHj — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2026

Με το γνωστό του χιούμορ, συνέχισε λέγοντας: «Αν υπήρχαν εξωγήινοι ή διαστημόπλοια υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σίγουρα κάποιος θα είχε βγάλει μια selfie με έναν εξωγήινο και θα την είχε στείλει στην κοπέλα του για να την εντυπωσιάσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στίβεν Κόλμπερτ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και σχολίασε πως ορισμένα κυβερνητικά κτίρια μοιάζουν με διαστημόπλοια που μόλις προσγειώθηκαν, κάνοντας χιουμοριστική αναφορά στην προεδρική βιβλιοθήκη του Ομπάμα, η οποία αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο.

Παρότι ο πρώην πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν είχε ποτέ κάποια αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινους, παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και πως θα ήθελε κάποια στιγμή να υπάρξει επικοινωνία.

«Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή», δήλωσε ο Ομπάμα, εξηγώντας ότι η εμπειρία του στη διπλωματία αλλά και ο χαρακτήρας του θα τον βοηθούσαν να εκπροσωπήσει τη Γη απέναντι σε έναν εξωγήινο πολιτισμό.

«Είμαι φιλικός και μπορώ να δώσω την εμπειρία από θέματα διπλωματίας… Νομίζω θα τα κατάφερνα καλά», είπε χαρακτηριστικά, με τον Κόλμπερτ να του απαντά γελώντας πως «θα το έχουμε υπόψη μας».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκλεισε τη συζήτηση επαναλαμβάνοντας ότι, παρά το γεγονός πως το σύμπαν είναι τεράστιο και γεμάτο άγνωστα μυστήρια, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει έρθει σε επαφή με εξωγήινους.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «συγκεντρωθήκαμε εδώ για να αναφέρουμε κάτι τέτοιο, και δεν έχουμε καμία τέτοια απόδειξη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες νωρίτερα αποκάλυψε ότι θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία που έχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Η απάντηση του Μπαράκ Ομπάμα που ξεκίνησε τις φήμες

Μία γρήγορη απάντηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, πυροδότησε μία νέα σειρά διαπληκτισμών σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον κατηγορεί μάλιστα για διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Η απάντηση του Ομπάμα σε ερώτηση για τους εξωγήινους έγινε σε συνέντευξη με τον Αμερικανό podcaster Μπράιαν Τάιλερ Κοέν τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο μιας ενότητας σύντομων, αυθόρμητων απαντήσεων.

Στην ερώτηση «Είναι αληθινοί οι εξωγήινοι;», ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Πρόσθεσε μάλιστα με χιούμορ: «Δεν κρατούνται στην Area 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και το έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».