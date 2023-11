Η Τουρκία ανακαλεί τον πρέσβη της στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις.

Νωρίτερα σε διάλογο με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση από το Καζακστάν προς τη Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι «ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον συνομιλητής μας, τον διαγράψαμε».

Ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε κυρίως σε ερωτήσεις γύρω από τις εξελίξεις στη Γάζα. «Στην Κύπρο, η Ελλάδα μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, όπως είναι και η Τουρκία εγγυήτρια χώρα, γιατί να μην υπάρξει παρόμοια δομή και στη Γάζα;» δήλωσε, μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς αν θα συνομιλούσε με το Ισραήλ, όπως συνομιλεί και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο κ. Ερντογάν απάντησε: «Δεν έχω καμία επαφή αυτή τη στιγμή. Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Ιμπραχίμ Καλίν, βρίσκεται σε επαφή με την ισραηλινή πλευρά. Φυσικά, συνομιλεί επίσης με την Παλαιστίνη και τη Χαμάς».

Press Release Regarding Recalling of Our Ambassador in Tel Aviv, H.E. Mr. Şakir Özkan Torunlar, to Ankara for Consultations https://t.co/POmJwwXVg6 pic.twitter.com/KiRf0XqTfi