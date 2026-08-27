Η Τουρκία έκλεισε συμφωνία 2,4 εκατ. δολ. με εταιρεία λόμπινγκ που σχετίζεται με τον Τραμπ για την επιστροφή των F-35

Η Τουρκία δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 και να αποκτήσει το κορυφαίο μαχητικό πέμπτης γενιάς.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας προσέλαβε στις αρχές του μήνα εταιρεία lobbying με στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας συμβόλαιο ενός ύψους 2,4 εκατ. δολαρίων με την Ballard Partners καθώς επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που επικαλείται το Middle East Eye.

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Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ballard Partners, επικεφαλής της οποίας είναι ο Μπράιαν Μπάλαρντ, επιφανής Ρεπουμπλικανός χρηματοδότης από τη Φλόριντα που είχε εργαστεί και στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία με το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 8 Αυγούστου. Η εταιρεία θα λαμβάνει 200.000 δολάρια τον μήνα.

Δυο ονόματα που έχουν εργαστεί για την Ballard Partners αρκούν για να φανούν οι στενοί δεσμοί της με το περιβάλλον του Τραμπ: Με την εταιρεία είχε συνεργαστεί η Σούζαν Γουάιλς, προσωπάρχης σήμερα του Λευκού Οίκου, και η Παμ Μπόντι, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ballard Partners εργάζεται για λογαριασμό της Τουρκίας, υπογραμμίζει το άρθρο.

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Το 2017, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, η Τουρκία είχε προσλάβει την ίδια εταιρεία με συμβόλαιο 1,5 εκατ. δολαρίων. Ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες συμφωνίες που εξασφάλισε η Ballard Partners στην Ουάσινγκτον μετά το άνοιγμα γραφείου της εκεί.

Εκείνη την εποχή, η εταιρεία φέρεται να επικεντρωνόταν στην υπόθεση παράκαμψης των κυρώσεων που αφορούσε την τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης Τραμπ απέσυρε φέτος τις κατηγορίες κατά της τράπεζας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η νέα σύμβαση διαφέρει από την προηγούμενη συμφωνία, καθώς βασικός πελάτης είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Η Άγκυρα επιδιώκει να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, από το οποίο είχε αποκλειστεί το 2019 λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.

Η ομάδα που εργάζεται για την Τουρκία

Σύμφωνα με τα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, στην ομάδα της Ballard Partners που θα εργάζεται για λογαριασμό της Τουρκίας συμμετέχει και ο πρώην Δημοκρατικός βουλευτής της Φλόριντα Ρόμπερτ Γουέξλερ, γνωστός για τις φιλοτουρκικές θέσεις του. Το 2001 ήταν συνιδρυτής της ομάδας του Κογκρέσου για τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και τους Τουρκοαμερικανούς.

Στην ομάδα συμμετέχει επίσης ο Τόμας Μπούντρι, ο οποίος διετέλεσε ειδικός βοηθός του Τραμπ και ανώτερος διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έως τον Απρίλιο του 2025. Ο Μπούντρι απομακρύνθηκε από τη θέση του στο πλαίσιο των ανακατατάξεων που συνδέθηκαν με την αποχώρηση του τότε συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς.

Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι ο Τραμπ απέλυσε τον Μπούντρι και άλλους πέντε αξιωματούχους λίγο μετά τη συνάντησή του με την ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, η οποία φέρεται να του παρουσίασε στοιχεία για σειρά στελεχών της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν πιστά στον πρόεδρο.

Στην ομάδα περιλαμβάνεται ακόμη ο Σιλ Λούκις, ανώτερο στέλεχος της Ballard Partners και ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Μπράιαν Μπάλαρντ.