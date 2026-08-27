Νεπάλ: Βίντεο προσομοίωσης δείχνει το πώς δημιουργήθηκε το «τσουνάμι» λάσπης

Δεν έχει προηγούμενο η βιβλική καταστροφή που σημειώθηκε στο Νεπάλ, μετά την φονική πλημμύρα στα σύνορα με το Θιβέτ που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 170 ανθρώπους.

Περισσότεροι από 1.000 είναι οι αγνοούμενοι στο Νεπάλ με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες εντοπισμού τους. Ο αριθμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται, ενώ συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την τεράστια καταστροφή μετά το πέρασμα την πλημμύρας που προκλήθηκε όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και κύλησε χαμηλότερα για αρκετά χιλιόμετρα.

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Ένα ολόκληρο χωριό, σπίτια, δρόμοι και έργα ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους στο Νεπάλ, ενώ αξιωματούχοι στο Θιβέτ δήλωσαν ότι φοβούνται «μεγάλες απώλειες» μετά την σφοδρή κατολίσθηση λάσπης που έπληξε ένα συνοριακό πέρασμα στην κομητεία Γκιρόνγκ.

Η μάζα παγετώνα στα Ιμαλάια αποκολλήθηκε και έπεσε στη χαράδρα, σέρνοντας μαζί της πάγο, βράχους και χώμα στο ρέμα του ποταμού. Το τεράστιο κύμα νερού και των συντριμμιών που προκλήθηκε προχώρησε γρήγορα κατά μήκος του ρέματος, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Στο πέρασμά του ο χείμαρρος προκάλεσε ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στην περιοχή. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, δείχνει σε προσομοίωση το πώς ενδέχεται να δημιουργήθηκε η φονική πλημμύρα από τα βουνά των Ιμαλαΐων και κατέληξε στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

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A simulation showing how the flood disaster in Nepal occurred:



A mass of glacier in the Himalayas broke off and fell into the valley, dragging ice, rock, and soil into the riverbed. The resulting massive wave of water and debris quickly advanced along the riverbed, sweeping away… — Daily Crypto News (@cryptonwsuk) August 27, 2026

Αξιωματούχοι του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσαν σε μέσα ενημέρωσης ότι περίπου 340 ξένοι ήταν μεταξύ των 400 και πλέον τουριστών που αγνοούνταν μετά την καταστροφή, η οποία έπληξε μια ορεινή περιοχή δημοφιλή στους πεζοπόρους και τους προσκυνητές.

Μεταξύ των αγνοουμένων, οι 47 είναι από τις ΗΠΑ, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 24 από τον Καναδά, δήλωσε ο Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπος του τουριστικού συμβουλίου.

Οι περισσότεροι νεκροί αναφέρονται στο Chitwan με 64 σορούς να έχουν ανασυρθεί, 27 στο Dhading, 26 στο Nawalparasi – Bardaghat Susta Purba, 20 στο Gorkha, 12 στο Nuwakot, εννέα στο Tanahun, δύο στο Rasuwa και δύο στο Nawalparasi – Bardaghat Susta Paschim.