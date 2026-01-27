Η Τζόρτζια Μελόνι μαθαίνει πώς να φτιάχνει τορτελίνια

Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο της Τζόρτζια Μελόνι κάνει τον γύρο των social media, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να μαθαίνει πώς φτιάχνονται τα παραδοσιακά τορτελίνια.

Μακριά από πολιτικές ομιλίες και πρωτόκολλα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Μελόνι δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην κουζίνα, σε ένα βίντεο που κέρδισε χαμόγελα και σχόλια.

Evergreen classic! Giorgia Meloni is making tortellini



Archive footage can look so damn delicious sometimes, right? pic.twitter.com/SmzTEjJQHo — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2026

Η ιταλίδα πρωθυπουργός δείχνει να το απολαμβάνει.