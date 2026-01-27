Κόσμος

Η Τζόρτζια Μελόνι μαθαίνει πώς να φτιάχνει τορτελίνια

Η ιταλίδα πρωθυπουργός σε ένα διαφορετικό βίντεο
Η Τζόρτζια Μελόνι
Η Τζόρτζια Μελόνι / REUTERS / Matteo Minnella

Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο της Τζόρτζια Μελόνι κάνει τον γύρο των social media, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να μαθαίνει πώς φτιάχνονται τα παραδοσιακά τορτελίνια.

Μακριά από πολιτικές ομιλίες και πρωτόκολλα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Μελόνι δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην κουζίνα, σε ένα βίντεο που κέρδισε χαμόγελα και σχόλια.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός δείχνει να το απολαμβάνει. 

