Η βασιλική οικογένεια στην λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα – Η εντυπωσιακή Κέιτ Μίντλετον και o πρίγκιπας Τζορτζ που ψήλωσε

Την πασχαλινή λειτουργία της Κυριακής (05.04.2026) στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Γουίνδσορ, παρακολούθησε ο βασιλιάς Κάρολος μαζί με την βασίλισσα Καμίλα, έχοντας μαζί και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους: Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούι.

Η Κέιτ Μίντλετον, συνόδευσε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα παιδιά τους στην παραδοσιακή εκδήλωση για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια, από όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και σταμάτησε για ένα χρονικό διάστημα τις δημόσιες εμφανίσεις της προκειμένου να λάβει τη θεραπεία της. Τα βλέμματα φυσικά έκλεψε ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας και του πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος έχει εμφανώς μεγαλώσει και έχει σχεδόν φτάσει την μητέρα του στο ύψος!

Ολόκληρη η βασιλική οικογένεια ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, όλα τα μέλη ήταν χαμογελαστά και χαιρετούσαν το πλήθος που βρισκόταν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, δεν πέρασαν απαρατήρητες οι απουσίες πολλών μελών της οικογένειας.

Ο μικρός αδερφός του βασιλιά Καρόλου, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον και οι κόρες τους, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, απουσίαζαν από την λειτουργάι της Κυριακής, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην πασχαλινή εκκλησιαστική εκδήλωση της βασιλικής οικογένειας το 2025.

Αν και ο Άντριου αποσύρθηκε από τα βασιλικά καθήκοντά του το 2019, εν μέσω της σάλο που προκάλεσαν οι σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν, συνέχιζε να εμφανίζεται σε σημαντικές οικογενειακές συγκεντρώσεις, όπως κηδείες και γιορτές.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, οι οποίοι έφτασαν στη λειτουργία με αυτοκίνητο, αφιέρωσαν χρόνο για να συναντήσουν μέλη του κοινού που είχαν λάβει άδεια να εισέλθουν εντός των τειχών του κάστρου για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, ευχόμενοι τους «Καλό Πάσχα».

Μάλιστα, ο βασιλιάς Κάρολος φάνηκε να μιλάει και να αγκαλιάζει τα εγγόνια του κατά την άφιξή του στη λειτουργία, χαιρετώντας τα με χαμόγελο και φαινόταν να χαϊδεύει τον πρίγκιπα Λούι, στο μάγουλο.

Παράλληλα, τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας παρακολούθησαν τη λειτουργία στο Γουίνδσορ, περπατώντας προς την εκκλησία όπως συνηθίζουν, ενώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα έφτασαν με την επίσημη Bentley. Ο δούκας του Εδιμβούργου έφερε μαζί του τον γιο του, τον κόμη του Γουέσεξ, γνωστότερο στο κοινό ως Τζέιμς, αν και η δούκισσα και η κόρη τους, η λαίδη Λουίζ, απουσίαζαν.