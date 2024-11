Η βασίλισσα Ελισάβετ έγραψε 6 λέξεις στο ημερολόγιό της δύο μέρες πριν πεθάνει

Έξι λέξεις έγραψε η βασίλισσα Ελισάβετ στο ημερολόγιό της δύο μέρες πριν πεθάνει αποκαλύπτει βασιλική βιογραφία.

Το ημερολόγιο της Βασίλισσας Ελισάβετ ήταν περισσότερο ένα αρχείο καταγραφής των γεγονότων που συνέβησαν στις γεμάτες μέρες της, που πιθανότατα θα τη βοηθούσαν να θυμάται όσα έγιναν κάθε μέρα και ενδεχομένως να χρησιμεύσει ως αρχείο της καθημερινότητάς της στους ιστορικούς του μέλλοντος.

«Δεν έχω χρόνο να ηχογραφήσω συνομιλίες, μόνο γεγονότα», είπε κάποτε η βασίλισσα Ελισάβετ στον κοινωνιολόγο Kenneth Rose.

Υπενθυμίζεται ότι η βασίλισσα Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 στο κάστρο του Μπαλμόραλ, με το πιστοποιητικό θανάτου της να αναφέρει ως αιτία τα «γηρατειά».

«Η εκλιπούσα βασίλισσα έγραψε στο ημερολόγιό της μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022», γράφει ο Ρόμπερτ Χάρντμαν στην επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου του Charles III: New King. Νέα Αυλή. The Inside Story, το οποίο κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με το People.

Ενώ βρισκόταν στο Μπαλμόραλ η Βασίλισσα -η οποία κρατούσε επιμελώς ένα ημερολόγιο καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της – κάθισε, όπως έκανε πάντα, να καταγράψει τα γεγονότα της ημέρας.

«Ο Έντουαρντ ήρθε να με δει»

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η μονάρχης ήταν επιμελής στην τεκμηρίωσή της, ακόμη και όταν η ασθένεια την έκανε όλο και πιο αδύναμη», ανέφερε ο βιογράφος.

Η καταχώρηση στο ημερολόγιο ήταν απλή: «Ο Έντουαρντ ήρθε να με δει», (Edward came to see me), αποκάλυψε ο Χάρντμαν στο βιβλίο του.

Η Ελισάβετ αναφερόταν στον Σερ Έντουαρντ Γιανγκ, τον ιδιωτικό γραμματέα της, ο οποίος βοηθούσε τη βασίλισσα να κανονίσει την ορκωμοσία των υπουργών της νεοεκλεγείσας πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας. Ο διορισμός της Τρας ως πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 θα αποδεικνυόταν η τελευταία δημόσια δέσμευση της Βασίλισσας.

«Έγραψε δύο μέρες πριν από το θάνατό της», σημείωσε ο Χάρντμαν, σύμφωνα με ένα απόσπασμα στο The Telegraph.

«Η τελευταία της καταχώριση ήταν αληθινή και πρακτική».

Ένα πρώην μέλος του βασιλικού προσωπικού είπε στη Sun το 2019 ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έγραψε στο ημερολόγιό της με στυλό χρησιμοποιώντας μαύρο μελάνι και ότι κάθε ημερολόγιο ήταν σημαδεμένο με το δικό της κρυπτόλεξο και αριθμημένο με έναν λατινικό αριθμό.

Τα ημερολόγια ήταν δερματόδετα και το γράψιμο σε αυτά ήταν η τελευταία της κίνηση στο τέλος της ημέρας που επαναλαμβανόταν «όσο αργά ή όσο κουρασμένη κι αν ήταν», είπε το πρώην μέλος του βασιλικού προσωπικού.

«Είναι ένα καθήκον που δεν πρέπει να το χάσει, και γράφει στο γραφείο, ποτέ στο κρεβάτι».

Ο γιος και διάδοχός της, ο βασιλιάς Κάρολος, κρατά επίσης ημερολόγιο, αλλά «δεν γράφει υπέροχα αφηγηματικά ημερολόγια όπως παλιά», είπε στον Χάρντμαν ένα ανώτερο μέλος του βασιλικού προσωπικού.

Αντίθετα, «καθαρίζει τις αναμνήσεις και τις σκέψεις του» στο τέλος κάθε μέρας.

Πληροφορίες από People