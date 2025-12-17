Η Βενεζουέλα απαντά στον Τραμπ: «Ο στρατός μας δεν πτοείται από τις αλαζονικές απειλές σου»

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την χθεσινή (16.12.2025) ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την ανακήρυξη της κυβέρνησης Μαδούρο ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση»

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε σήμερα (17.12.2025) ότι ο στρατός της χώρας «δεν πτοείται» από τις «αλαζονικές απειλές» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε «πλήρη αποκλεισμό» κατά πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και ταξιδεύουν προς ή από τη Βενεζουέλα.

«Λέμε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και στον πρόεδρό της ότι οι θρασύτατες και αλαζονικές απειλές τους δεν μας πτοούν», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Παντρίνο, διαβάζοντας ανακοίνωση του στρατού.

«Η αξιοπρέπεια αυτής της πατρίδας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε υποκλίνεται σε κανέναν», πρόσθεσε ο υπουργός Αμυνας της λατινοαμερικανικής χώρας.

Στο Ισημερινό αμερικανικά στρατεύματα κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίτο ανακοίνωσε σήμερα (17.12.2025) ότι ξεκινά μια «προσωρινή επιχείρηση» εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών στον Ισημερινό, όπου έφτασαν Αμερικανοί στρατιώτες στο πλαίσιο διμερούς στρατηγικής ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών.

Η άφιξη των αμερικανικών δυνάμεων στον Ισημερινό συμβαίνει ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει από το καλοκαίρι σημαντικές ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και βομβάρδισαν σκάφη που προέρχονταν από τη Βενεζουέλα, επικαλούμενες τον «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών.

Εμπειρογνώμονες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και αξιωματούχοι του ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 95 άνθρωποι από τον Σεπτέμβριο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ χαιρέτισε την άφιξη του προσωπικού της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας «για μια προσωρινή επιχείρηση με την Πολεμική Αεροπορία του Ισημερινού στη Μάντα», στα παράλια του Ειρηνικού.

Δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι στρατιώτες, ούτε για πόσο διάστημα θα παραμείνουν στη χώρα. Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη που μετέφεραν «υλικό στρατιωτικής φύσης» έφτασαν πριν από λίγες ημέρες στη χώρα.

«Η επιχείρηση θα ενισχύσει τις δυνατότητες των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισημερινού να καταπολεμούν τους ναρκοτρομοκράτες, κυρίως βελτιώνοντας τη συλλογή πληροφοριών και τις ικανότητες καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών και θα προστατεύσει τις ΗΠΑ και τον Ισημερινό απέναντι στις κοινές απειλές», πρόσθεσε η πρεσβεία.

Ουάσινγκτον και Κίτο υπέγραψαν το 2023 μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Το Νοέμβριο, το δημοψήφισμα που οργάνωσε ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, για την επιστροφή των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα του απέτυχε.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία είχε επί δέκα χρόνια, μέχρι το 2009, μια βάση στην περιοχή Μάντα.